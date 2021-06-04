Школьница из Краснодара спела с Манижей

1 июня в Москве краснодарская школьница выступила на одной сцене с участницей «Евровидения» Манижей

В День защиты детей в Москве прошел Всероссийский фестиваль «Большая перемена» для школьников и студентов. В мероприятии принимала участие делегация из Краснодарского края. В рамках фестиваля состоялся концерт с участием российских исполнителей. Так, на одной сцене с участницей «Евровидения» Манижей выступила школьница из Краснодара Елена Яранова, сообщили 4 июня в инстаграме министерства образования Кубани.

«Манижа невероятно душевная и искренняя. В ней столько энергетики, что она, как батарейка, заряжает всех вокруг себя. Я видела, как зрители в едином порыве пели вместе с ней, и это было потрясающе», — сказала девушка.

Яранова учится в краснодарской школе № 102. Конкурс «Большая перемена» проходит по 12 направлениям, школьница участвует в нем в направлении «Твори». Ученики 8–10 классов и студенты колледжей могут зарегистрироваться на конкурс до 15 июня.