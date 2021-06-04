Школьница из Краснодара спела с Манижей
1 июня в Москве краснодарская школьница выступила на одной сцене с участницей «Евровидения» Манижей
В День защиты детей в Москве прошел Всероссийский фестиваль «Большая перемена» для школьников и студентов. В мероприятии принимала участие делегация из Краснодарского края.
В рамках фестиваля состоялся концерт с участием российских исполнителей. Так, на одной сцене с участницей «Евровидения» Манижей выступила школьница из Краснодара Елена Яранова, сообщили 4 июня в инстаграме министерства образования Кубани.
«Манижа невероятно душевная и искренняя. В ней столько энергетики, что она, как батарейка, заряжает всех вокруг себя. Я видела, как зрители в едином порыве пели вместе с ней, и это было потрясающе», — сказала девушка.
Яранова учится в краснодарской школе № 102. Конкурс «Большая перемена» проходит по 12 направлениям, школьница участвует в нем в направлении «Твори». Ученики 8–10 классов и студенты колледжей могут зарегистрироваться на конкурс до 15 июня.
Как писали Юга.ру, Манижа представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Она исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»), посвященную стереотипам о положении и обязанностях женщины. Певица попала в десятку лучших, заняв 9-е место.
Во время выступления в финале конкурса за спиной артистки транслировалось видео женщин, которые пели вместе с ней. Среди них — актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, журналистка DOXA Алла Гутникова, журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, социальная предпринимательница Гузель Санжапова и другие.
Познакомиться со всеми женщинами, участвовавшими в выступлении Манижи, можно в специальном инстаграм-аккаунте.