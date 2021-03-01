Уроженка Кубани и мать тройняшек вышла в финал музыкального телеконкурса

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

28 февраля на телеканале «Россия» стартовал третий сезон вокального шоу, в котором участвует 39-летняя уроженка Кропоткина

Вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит на телеканале «Россия», особенность проекта в том, что исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Конкурсант набирает столько баллов, сколько членов жюри споют вместе с ним. Возглавляет жюри артист Сергей Лазарев, а ведет проект Николай Басков.

Читайте также:

Третий сезон стартовал 28 февраля в 17:45. Приглашенным гостем первого выпуска стал Филипп Киркоров. Первой участницей шоу оказалась 39-летняя уроженка Кропоткина Татьяна Магидова.

Женщина выросла в музыкальной семье, однако музыкального образования у нее нет, пишут «Вести». Магидова получила образование в Ростове-на-Дону, а позже переехала в Москву, где работает в музыкальной сфере и выступает в качестве модели.

В 2019 году Магидова победила в конкурсе красоты для моделей Plus-size Miss Melon Rich XXL. Она воспитывает 12-летних сыновей-тройняшек, у одного из них ДПЦ.

Читайте также:

Во время первого выступления певица исполнила композицию Jamaica Робертино Лоретти и получила 75 баллов. В вокальной дуэли со своей соперницей Аленой Ивановой Магидова исполнила композицию «Любовь настала» Роберта Рождественского и Раймонда Паулса. Ей отдали голоса 84 члена жюри (Иванова набрала 49), и уроженка Кубани прошла в финал конкурса.

В случае победы в конкурсе Татьяне Магидовой достанется денежный приз и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио», сообщили в пресс-службе телеканала «Россия 1».

Кавказский район Конкурсы Музыка Телевидение

Новости

В Геленджике приезжая задушила 99-летнюю пенсионерку подушкой и поясом от халата
В Новороссийске девочка выпала с балкона многоэтажки
В Музыкальном микрорайоне Краснодара поставили водооткачивающую технику из-за постоянных засоров канализации
На Кубани грузовик выехал на встречку и устроил смертельное ДТП
Уроженка Кубани и мать тройняшек вышла в финал музыкального телеконкурса
Художник показал, как могли бы выглядеть микрорайоны Краснодара в человеческом облике

Лента новостей

«Вам лечение не нужно»
Сегодня, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
Сегодня, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
26 февраля, 20:12 Партнерский
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
Глава района рассказал о благоустройстве и бюджетах

Реклама на портале