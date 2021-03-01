Уроженка Кубани и мать тройняшек вышла в финал музыкального телеконкурса
28 февраля на телеканале «Россия» стартовал третий сезон вокального шоу, в котором участвует 39-летняя уроженка Кропоткина
Вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит на телеканале «Россия», особенность проекта в том, что исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Конкурсант набирает столько баллов, сколько членов жюри споют вместе с ним. Возглавляет жюри артист Сергей Лазарев, а ведет проект Николай Басков.
Третий сезон стартовал 28 февраля в 17:45. Приглашенным гостем первого выпуска стал Филипп Киркоров. Первой участницей шоу оказалась 39-летняя уроженка Кропоткина Татьяна Магидова.
Женщина выросла в музыкальной семье, однако музыкального образования у нее нет, пишут «Вести». Магидова получила образование в Ростове-на-Дону, а позже переехала в Москву, где работает в музыкальной сфере и выступает в качестве модели.
В 2019 году Магидова победила в конкурсе красоты для моделей Plus-size Miss Melon Rich XXL. Она воспитывает 12-летних сыновей-тройняшек, у одного из них ДПЦ.
Во время первого выступления певица исполнила композицию Jamaica Робертино Лоретти и получила 75 баллов. В вокальной дуэли со своей соперницей Аленой Ивановой Магидова исполнила композицию «Любовь настала» Роберта Рождественского и Раймонда Паулса. Ей отдали голоса 84 члена жюри (Иванова набрала 49), и уроженка Кубани прошла в финал конкурса.
В случае победы в конкурсе Татьяне Магидовой достанется денежный приз и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио», сообщили в пресс-службе телеканала «Россия 1».