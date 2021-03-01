Уроженка Кубани и мать тройняшек вышла в финал музыкального телеконкурса

Вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит на телеканале «Россия», особенность проекта в том, что исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Конкурсант набирает столько баллов, сколько членов жюри споют вместе с ним. Возглавляет жюри артист Сергей Лазарев, а ведет проект Николай Басков.

Женщина выросла в музыкальной семье, однако музыкального образования у нее нет, пишут «Вести». Магидова получила образование в Ростове-на-Дону, а позже переехала в Москву, где работает в музыкальной сфере и выступает в качестве модели.

В 2019 году Магидова победила в конкурсе красоты для моделей Plus-size Miss Melon Rich XXL. Она воспитывает 12-летних сыновей-тройняшек, у одного из них ДПЦ.