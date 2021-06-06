В Адыгее хотят построить два новых завода по производству картона и гофроупаковки

Реализацию инвестиционных проектов обсудили глава Адыгеи и руководство SFT Group на Петербургской форуме 4 июня

На площадке Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем совета директоров SFT Group Анатолием Штейнбергом. В процессе переговоров обсуждалась перспектива реализации двух инвестиционных проектов.

По первому проекту в Майкопе планируют создать производство ролевого картона и бумаги для упаковки в объеме от 250 до 300 тыс. тонн в год. Для этого уже приобретена территория и разрабатывается бизнес-план проекта. Инвестор вложит в производство около 15 млрд рублей и создаст 120 новых рабочих мест.

Второй инвестиционный проект — строительство завода по производству гофроупаковки. Руководство Адыгеи предложило инвестору использовать площадку будущего промышленного парка в Тахтамукайском районе. Объём инвестиций составит около 5 млрд рублей. SFT Group создаст новое предприятие в рамках стратегии развития до 2030 года. Его производительность составит до 200 млн кв. метров гофроупаковки в год. На предприятии смогут работать до 280 человек.

Инвестор объяснил свой выбор территории Адыгеи для развития и расширения политикой региона, удобной инфраструктурой и местоположением площадки для строительства заводов. Руководство компании также отметило, что при выборе территории учли достижения действующего в республике предприятия — ООО «Картонтара», которое является одним из ведущих производителей упаковочной бумаги на Юге страны.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил значимость инвестиционных проектов, перспективы сотрудничества с давним деловым партнёром, а также социальную ответственность бизнеса компании.

Ранее Юга.ру писали, что Адыгея поднялась на 11 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.