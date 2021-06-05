Глава Адыгеи провел переговоры с делегацией Бахрейна на Петербургском форуме
В рамках ПМЭФ-2021 прошли переговоры главы Адыгеи Мурата Кумпилова с официальной делегацией Бахрейна
Во встрече приняли участие министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдуллатиф бин Рашид Альзаяни, чрезвычайный и полномочный посол королевства Бахрейн в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати, а также от Адыгеи заместитель премьер-министра, официальный представитель республики Адыгея при Президенте РФ Мурат Тхакушинов и министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен.
Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах. Встреча стала продолжением диалога в рамках межправительственного взаимодействия двух стран. Ряд договоренностей был достигнут и в ходе визита в Адыгею в 2019 году Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации.
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На полях ПМЭФ стороны подтвердили заинтересованность в развитии связей на всех уровнях и готовность к постепенному выходу на предметный диалог с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.
«Все это открывает хорошие возможности для развития партнерских отношений с Бахрейном на уровне субъектов России. В республике готовы к такому сотрудничеству, для этого мы будем создавать все необходимые условия. У нас много общих интересов и точек соприкосновения», — отметил Мурат Кумпилов.
Развитие отношений касается экономики, социальной сферы, туризма, гуманитарных связей. При этом была отмечена важность выстраивания долговременного стратегического партнерства в разных сферах деятельности.