Адыгея поднялась на 11 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
4 июня стало известно, что Адыгея вошла в ТОП-20 регионов-лидеров рейтинга состояния инвестиционного климата
Эксперты Агентства стратегических инициати0 (АСИ) представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня. В исследовании оценивали усилия властей в создании благоприятных условий ведения бизнеса. Во многих регионах, включая Адыгею, снизилось давление на бизнес, предприниматели отмечают доступность арендных площадей и кредитов.
Кроме того, в республике в условиях пандемии приняли меры для повышения инвестиционной привлекательности региона. Так, за год Адыгея поднялась с 36 на 11 место, войдя в двадцатку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата, сообщила пресс-служба администрации Адыгеи.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что республика опирается на национальные проекты, госпрограммы, все возможные инструменты, предоставляемые федеральным центром, а также учитывает рекомендации АСИ. Кроме того, в период пандемии в Адыгее ввели региональные меры поддержки бизнеса.
«Экономическая политика давно выстраивается и корректируется с учетом мнения представителей бизнеса. Мы вместе улучшаем механизмы госрегулирования предпринимательства, совершенствуем меры поддержки», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
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Он подчеркнул, что меры поддержки работают на повышение инвестиционного потенциала республики. За последние пять лет в экономику региона вложили около 150 млрд рублей инвестиций.
Ранее, согласно исследованию «Индекс административного давления», которое представил Президенту России Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов, Адыгея вошла в тройку регионов-лидеров с наименьшим давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов.
Напомним, в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме объявили, что в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив Адыгея заняла 26-е место.