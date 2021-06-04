Адыгея поднялась на 11 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

4 июня стало известно, что Адыгея вошла в ТОП-20 регионов-лидеров рейтинга состояния инвестиционного климата

Эксперты Агентства стратегических инициати0 (АСИ) представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня. В исследовании оценивали усилия властей в создании благоприятных условий ведения бизнеса. Во многих регионах, включая Адыгею, снизилось давление на бизнес, предприниматели отмечают доступность арендных площадей и кредитов.

Кроме того, в республике в условиях пандемии приняли меры для повышения инвестиционной привлекательности региона. Так, за год Адыгея поднялась с 36 на 11 место, войдя в двадцатку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата, сообщила пресс-служба администрации Адыгеи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что республика опирается на национальные проекты, госпрограммы, все возможные инструменты, предоставляемые федеральным центром, а также учитывает рекомендации АСИ. Кроме того, в период пандемии в Адыгее ввели региональные меры поддержки бизнеса. «Экономическая политика давно выстраивается и корректируется с учетом мнения представителей бизнеса. Мы вместе улучшаем механизмы госрегулирования предпринимательства, совершенствуем меры поддержки», — подчеркнул Мурат Кумпилов.