Адыгея представит свой инвестиционный потенциал на ПМЭФ-2021

В Санкт-Петербурге 2–5 июня пройдет Международный экономический форум (ПМЭФ), в нем примет участие делегация из Адыгеи

Мероприятие проведут в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ — «Снова вместе. Экономика новой реальности». Центральным событием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Он уже направил приветствие участникам, организаторам и гостям мероприятия.

«Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки», — заявил Владимир Путин.

В мероприятии также примет участие делегация Адыгеи во главе с руководителем региона Муратом Кумпиловым. В рамках форума запланировано подписание соглашений, связанных с реконструкцией ТЦ «МЕГА Адыгея» и развитием туристского кластера, сообщили 31 мая в пресс-службе главы Адыгеи.