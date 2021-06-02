Соглашение о реконструкции ТЦ «Мега Адыгея — Кубань» собираются подписать на ПМЭФ-2021
В Санкт-Петербурге 2 июня открылся Международный экономический форум (ПМЭФ)
Напомним, ПМЭФ-2021 проводят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Форум стартовал сегодня, 2 июня, и продлится до 5 числа.
Участников ПМЭФ приветствовал президент России Владимир Путин. Он отметил, что на форуме обсудят наиболее актуальные вопросы современной экономики с участием чиновников, руководителей крупных компаний, корпораций и банков, а также с успешными начинающими предпринимателями.
В мероприятии принимает участие делегация из Адыгеи. Регион представит свой инвестиционный потенциал, экспортные возможности, перспективы развития инфраструктуры, промышленности, туризма, других направлений экономики, сообщили в пресс-службе главы республики.
«Сейчас в республике реализуется 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных вложений порядка 36 млрд рублей. Мы понимаем, что впереди — много работы. Поэтому используем все возможности масштабной площадки ПМЭФ для представления своего инвестиционного потенциала, проведения деловых переговоров, налаживания новых коммуникаций, поиска новых инвесторов», — отметил руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов.
Читайте также:
НА ПМЭФ-2021 планируется подписать соглашение между Адыгеей и ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» (ранее ИКЕА) по реконструкции ТЦ «МЕГА Адыгея». Еще одно соглашение — между правительством Адыгеи и НАО «Красная поляна» о создании всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».
Кроме того, во время форума должны пройти переговоры о сотрудничестве с представителями SFT Group, куда входит одно из крупнейший предприятий Адыгеи — ООО «Картонтара».