Соглашение о реконструкции ТЦ «Мега Адыгея — Кубань» собираются подписать на ПМЭФ-2021

Адыгея, Вся Россия, В мире

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В Санкт-Петербурге 2 июня открылся Международный экономический форум (ПМЭФ)

Напомним, ПМЭФ-2021 проводят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Форум стартовал сегодня, 2 июня, и продлится до 5 числа.

Участников ПМЭФ приветствовал президент России Владимир Путин. Он отметил, что на форуме обсудят наиболее актуальные вопросы современной экономики с участием чиновников, руководителей крупных компаний, корпораций и банков, а также с успешными начинающими предпринимателями.

В мероприятии принимает участие делегация из Адыгеи. Регион представит свой инвестиционный потенциал, экспортные возможности, перспективы развития инфраструктуры, промышленности, туризма, других направлений экономики, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Сейчас в республике реализуется 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных вложений порядка 36 млрд рублей. Мы понимаем, что впереди — много работы. Поэтому используем все возможности масштабной площадки ПМЭФ для представления своего инвестиционного потенциала, проведения деловых переговоров, налаживания новых коммуникаций, поиска новых инвесторов», — отметил руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов.

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НА ПМЭФ-2021 планируется подписать соглашение между Адыгеей и ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» (ранее ИКЕА) по реконструкции ТЦ «МЕГА Адыгея». Еще одно соглашение — между правительством Адыгеи и НАО «Красная поляна» о создании всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».

Кроме того, во время форума должны пройти переговоры о сотрудничестве с представителями SFT Group, куда входит одно из крупнейший предприятий Адыгеи — ООО «Картонтара».

Деньги Инвестиции МЕГА Адыгея-Кубань Мурат Кумпилов Санкт-Петербург

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Соглашение о реконструкции ТЦ «Мега Адыгея — Кубань» собираются подписать на ПМЭФ-2021
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