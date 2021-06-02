Соглашение о реконструкции ТЦ «Мега Адыгея — Кубань» собираются подписать на ПМЭФ-2021

Напомним, ПМЭФ-2021 проводят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Форум стартовал сегодня, 2 июня, и продлится до 5 числа.

Участников ПМЭФ приветствовал президент России Владимир Путин. Он отметил, что на форуме обсудят наиболее актуальные вопросы современной экономики с участием чиновников, руководителей крупных компаний, корпораций и банков, а также с успешными начинающими предпринимателями.

В мероприятии принимает участие делегация из Адыгеи. Регион представит свой инвестиционный потенциал, экспортные возможности, перспективы развития инфраструктуры, промышленности, туризма, других направлений экономики, сообщили в пресс-службе главы республики.