«Уже одна из десяти рыб пахнет нефтью». Что известно о ЧП в Туапсе спустя неделю

Юга.ру 1 июня собрали данные за прошедшую неделю о разливе нефти в акватории Чёрного моря вблизи Туапсе

Напомним, 23 мая в акватории Чёрного моря вблизи Туапсе разлилась нефть. Широкую огласку инцидент получил спустя два дня. Местные жители рассказали, что море покрыто плёнкой в районе пляжа «Приморье», а также рядом со скалой Киселёва. Активисты сообщили о случившемся полиции. Прибывшие на вызов сотрудники набрали в ёмкость морскую воду, которая «напоминала солярку с мазутом». 25 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что при обследовании акватории Чёрного моря в Туапсе в 790 метрах от берега зафиксировали истечение нефтесодержащей жидкости. Спасатели собрали 5,1 куб. метров водонефтяной эмульсии. Данные передали в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Туапсе.

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В этот же день администрация Туапсе рассказала, что ликвидация последствий загрязнения нефтепродуктами в море завершена. Тем временем Росприроднадзор взял пробы воды и грунта. В ведомстве сообщили, что вещество с характерным запахом нефтепродуктов выливалось из глубоководной канализации МУП ЖКХ города Туапсе. После инцидента возбудили дело из-за нарушения правил охраны водных объектов. Однако руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сказала, что пока рано винить в экологическом ЧП местную организацию. Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) заявил о непричастности к разливу нефти. В пресс-службе отменили, количество нефтепродуктов, которое попало в море, во много раз превышает объём, который обрабатывается ТМТП. «Роснефть» также рассказала, что её компания не имеет отношения к инциденту. Её предприятия — Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал — находятся в городе. Пресс-служба отметила, что выше по течению реки Туапсе проходит трубопровод, принадлежащий другой организации — «Черномортранснефть». Её сотрудники тоже сообщили, что в произошедшем нет вины компании.

«У нас всё тихо, всё спокойно на объекте. У нас нет там погрузки. 100% не наши. Может, действительно там какие-то работы проводились, бункировка, но у нас там нет погрузки и ничего такого», — рассказали в компании изданию «Подъём». Однако в непричастности местных нефтеперерабатывающих организаций не уверен независимый эколог Евгений Витишко. 27 мая он рассказал журналисту Юга.ру, что по его предположениям, то, что разлилось в море, похоже на дизтопливо. Оно имеет свойство растворяться в воде.

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«Сейчас топливо растворилось. Вода теплеет и лёгкие фракции будут выходить. Пока плёнки не видно, но в процессе курортного сезона оно будет всплывать. Также остатки будет выбрасывать штормами. Это не так уж безобидно. Вещество будет накапливаться в рыбе. Уже одна из десяти рыб пахнет нефтью», — сказал он. Витишко добавил, что подобные случаи, но в больших масштабах, происходили в 90-х годах до реконструкции туапсинских нефтеперерабатывающих сооружений. Но «как видно, этого оказалось недостаточно». Он уверен, что нельзя скрывать происходящее от местных жителей и отдыхающих. К слову, образование новой радужной плёнки полосой 30 на 150 метров зафиксировали в Туапсе 29 мая. В Росприроднадзоре заявили, что нарушитель до сих пор не найден.

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