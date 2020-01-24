В Черном море возле Крыма произошел крупный разлив нефти

Крым

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У побережья Крыма 21 января произошел крупный разлив нефти в Черном море

По данным космического мониторинга, проводимого ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета"», в 146 км от Феодосии нашли след судового сброса площадью 86,1 кв. км и протяженностью более 55,1 кв. км.

Об этом стало известно после получения радиолокационного изображения Черного моря и его дешифрования.

Напомним, 27 августа 2019 года в Апшеронском районе на реке Пшиш заметили нефтяные пятна. Специалисты устраняли последствия ЧП. Возможным источником загрязнения стала выведенная из эксплуатации промысловая скважина.

Крым Нефть Феодосия Черное море Экология

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