В Черном море возле Крыма произошел крупный разлив нефти

Об этом стало известно после получения радиолокационного изображения Черного моря и его дешифрования.

По данным космического мониторинга, проводимого ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета"», в 146 км от Феодосии нашли след судового сброса площадью 86,1 кв. км и протяженностью более 55,1 кв. км.

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