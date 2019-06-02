В Новороссийске автоцистерна опрокинулась на обочину. Мазут потек в ливневку, идущую к морю

В Новороссийске в воскресенье, 2 июня автоцистерна с мазутом упала с дороги на обочину

Авария произошла на улице Элеваторной, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС. В результате падения цистерны она разгерметизировалась, и мазут вытек вдоль дороги в ливневую канализацию. На месте провели обработку песком и сорбентом — территория розлива составила около 20 кв. м.

Мэрия Новороссийска направила две оперативные группы, чтобы осматривать акваторию Черного моря. В Западном районе города на месте выхода ливневой системы установлены боны постоянной плавучести (специальные заграждения для локализации места загрязнения в воде). Ливневую систему и обочину расчищают.

Для ликвидации последствий привлекли 24 человека и 10 единиц техники. В результате ДТП погибших нет, водитель автомобиля доставлен в городскую больницу.