В Новороссийске автоцистерна опрокинулась на обочину. Мазут потек в ливневку, идущую к морю

Краснодарский край

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В Новороссийске в воскресенье, 2 июня автоцистерна с мазутом упала с дороги на обочину

Авария произошла на улице Элеваторной, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС. В результате падения цистерны она разгерметизировалась, и мазут вытек вдоль дороги в ливневую канализацию. На месте провели обработку песком и сорбентом — территория розлива составила около 20 кв. м.

Мэрия Новороссийска направила две оперативные группы, чтобы осматривать акваторию Черного моря. В Западном районе города на месте выхода ливневой системы установлены боны постоянной плавучести (специальные заграждения для локализации места загрязнения в воде). Ливневую систему и обочину расчищают.

Для ликвидации последствий привлекли 24 человека и 10 единиц техники. В результате ДТП погибших нет, водитель автомобиля доставлен в городскую больницу.

ДТП МЧС Новороссийск Разлив нефти Черное море Экология
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В Новороссийске автоцистерна опрокинулась на обочину. Мазут потек в ливневку, идущую к морю
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