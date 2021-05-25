В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Чёрное море. Что говорят местные жители и МЧС?

В Туапсинском районе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в акватории Чёрного моря 24 мая

Накануне в инстаграме tuapse_info сообщили о разливе нефтепродуктов в акватории Черного моря. Администратор паблика Валерий Хот рассказал журналисту Юга.ру, что около 15:30 жители Туапсе стали присылать ему фото и видео, снятые на пляже Приморье (местные называют его Диким пляжем). Вода была черно-желтая, с запахом нефтепродуктов. Также ему прислали видео со скалы Киселева, на котором море покрыто пленкой.

Мужчина приехал на место и ощутил «ужасный едкий запах». «У меня до сих пор голова болит», — отметил активист. Он позвонил в ОМВД по Туапсинскому району и сообщил о случившемся. Прибывшие на вызов сотрудники набрали в емкость морскую воду, которая «напоминала солярку с мазутом». Хот также обратился в Сочинскую природоохранную прокуратуру, чтобы на пляж прислали сотрудников ГО и ЧС. Специалисты приехали около 18:00. Они попросили людей покинуть пляж.

«Я был там с четырех до семи вечера, никто из администрации не приехал. Только около 18:40 приехал замглавы Туапсинского района Иван Тихонов, прошелся по берегу и уехал», — отметил мужчина. Сам Иван Тихонов в беседе с журналистом Юга.ру опроверг слова Хота. «Если никто по пляжу не бегал, это ж не значит, что люди не работали». По его словам, администрация района была в курсе ситуации и работала над устранением разлива. Позже на пляж приехали сотрудники МЧС. Хот опубликовал видео, снятое камерами видеонаблюдения 24 мая, на котором запечатлена хронология дня. «Никакие боны не растягивались, просто море само разнесло нефтепродукты. Видимо, в администрации посчитали, что природы сама справится», — заявил Хот.

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По словам мужчины, «вонючей жидкостью» пропиталась галька на пляже. Хот объяснил, что ее нужно убрать и утилизировать. Мужчина считает, что разлив нефтепродуктов произошел во время заправки судна в порту. Он также отметил, что реагентами посыпали акваторию внутри порта и в районе набережной, однако Дикий пляж никто не обрабатывал. «Мы не увидели ничего, что бы делала администрация. Возможно, у них просто нет оборудования для сбора нефтепродуктов», — отметил мужчина.

Валерий Хот собирается написать заявление в межрайонную Туапсинскую прокуратуру с требованием провести проверку по данному факту. Отметим, что в отделе МВД по Туапсинскому району журналисту Юга.ру сообщили, что информация о разливе нефтепродуктов поступала дежурному не только 24 мая, но и в воскресенье 23-го.

25 мая комментарий по ситуации дали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Там рассказали, что накануне при обследовании акватории Черного моря в Туапсе в 790 метров от берега зафиксировали истечение нефтесодержащей жидкости. В администрации Туапсе провели заседание и решили ввести на территории Туапсинского городского поселения режим повышенной готовности.

Для ликвидации выброса нефтепродуктов привлекались шесть плавсредств, израсходовано 1,3 тыс. кг абсорбента. Нефтемусоросборщики собрали 400 л абсорбента. Для мониторинга обстановки использовалось одно плавсредство Туапсинского отделения ГИМС МЧС России, была задействована оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. Росприроднадзор взял пробы, чтобы провести анализ предельно допустимой концентрации (ПДК) в воде и грунте, также проводятся замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышены.

По состоянию на 7:00 25 мая работы по абсорбции морской акватории и береговой линии продолжаются на четырех участках, где были обнаружили нефтепродукты. Для обследования глубоководного коллектора планируется привлечь четырех водолазов. Также для мониторинга обстановки используют дроны. Всего в ликвидации разлива нефтепродуктов участвуют 60 человек и 18 единиц спецтехники, в том числе 7 плавсредств. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, заверили в ведомстве.