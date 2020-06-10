На Кубани по факту загрязнения нефтепродуктами нескольких пляжей возбудили административные дела

Портал Юга.ру попытался разобраться, связана ли массовая гибель дельфинов в Черном море с загрязнением нефтепродуктами кубанских пляжей

В Черном море началась массовая гибель дельфинов? Да, в мае 2020 года на черноморском побережье Краснодарского края количество зафиксированных случаев гибель дельфинов было больше, чем в мае прошлого года. За месяц на побережье зарегистировали смерть 133 дельфинов, рассказали 5 июня в сочинском центре спасения дельфинов «Дельфа» порталу Юга.ру. В центре отметили, что 94 мертвых дельфина были найдены в районе от Геленджика до Керченского моста.

Кроме того, в начале июня на побережье зафиксировали гибель еще 18 дельфинов. Двух из них нашли живыми, у дельфинов взяли анализ крови и отобрали пробы биологического материала. Анализ показал, что животные умерли от инфекционных заболеваний.

А 10 июня «КоммерсантЪ» сообщил, что результаты биохимического анализа крови дельфина, который выбросился на берег Новороссийска 3 июня, показали признаки сильной интоксикации. «Конечно, у дельфинов, как и у любых других животных, бывают сезонные вспышки инфекционных заболеваний. Но они не могут возникнуть на пустом месте. Одной из косвенных причин эпидемии в мире дельфинов может быть снижение иммунитета из-за загрязнения моря токсичными веществами. Возможна и прямая причина — попадание токсина непосредственно в организм млекопитающего», — процитировало издание научного руководителя «Дельфы» Татьяну Денисенко.

Что с экологией Черного моря? В мае жители Геленджика, Темрюкского района и Анапы обнаружили, что пляжи загрязнены нефтепродуктами. 10 июня Экологическая Вахта по Северному Кавказу опубликовала ответ Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, в котором сообщалось, что специалисты провели выезд и визуальные осмотры пляжей Голубая Бухта в Геленджике, в поселке Волна Темрюкского района и пляжа в поселке Джемете в Анапе. По факту загрязнений возбуждили дела об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Ведомство написало, что информацию передали в отделы МВД России по Анапе и Геленджику, а также в анапский ЛО МВД России на транспорте УТ МВД России по ЮФО.

Это может быть взаимосвязано? Портал Юга.ру связался с научным руководителем «Дельфы» Татьяной Денисенко, чтобы узнать, можно ли связать массовую гибель дельфинов в мае с загрязненными нефтью кубанскими пляжами.

«Это будет, конечно, принято за ушли. Чтобы доказать, что дельфин умер от интоксикации, нужно провести токсикологическое исследование, биохимический анализ крови этого не покажет», — объяснила Денисенко. По ее словам, млекопитающее, которое обнаружили в Новороссийске, умерло от полиорганной недостаточности, что может говорить как об инфекционном заболевании, так и об отравлении токсинами. Также Денисенко отметила, что для исследования причин гибель, нескольких трупов нескольких животных недостаточно.

Подобное уже было раньше? Да. В 2017 году в Черном море также была зафиксирована массовая гибель дельфинов. Однако, по словам Денисенко, причиной смерти животных стала вспышка инфекционной болезни, так как случаи смерти регистрировали не только на побережье Черного моря, но и по всей России.