Дочь Галицкого потеряла две позиции в рейтинге самых богатых наследников миллиардеров России

Напомним, в 2020 году дочь Сергея Галицкого Полина находилась на 13 строчке рейтинга самых богатых наследников российских миллиардеров. Её состояние оценили в 3,5 млрд долларов.

Спустя год Полина Галицкая с прежним капиталом заняла 15 строчку рейтинга Forbes . Известно, что дочь владельца ФК «Краснодар» училась в краснодарской гимназии № 54 и, также как и отец, окончила Кубанский государственный университет по специальности «Экономика». На старших курсах она присутствовала на совещаниях компании отца и вникала в управление. Однако Галицкий был против того, чтобы дочь занималась бизнесом. В 2015 году девушка вышла замуж за Артема Лукомца, начальника управления краснодарского ВНИИ масличных культур, однако брак продлился чуть больше года.

Отметим, в рейтинг вошли 20 семей с 50 детьми. Самым богатым наследником стал Юсуф Алекперов — сын акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Его состояние — 24 млрд долларов. Второе место заняла дочь владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона Виктория с капиталом 12,5 млрд долларов. Третье место у Джахангира Махмудова — сына президента Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова. Его состояние оценивают в 9,7 млрд долларов.

Напомним, в 2016 году Полина Галицкая занимала пятую строчку рейтинга самых богатых наследников, а в 2018 году заняла 11 место в списке.