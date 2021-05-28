Дочь Галицкого потеряла две позиции в рейтинге самых богатых наследников миллиардеров России

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Forbes 28 мая опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров 2021 года

Напомним, в 2020 году дочь Сергея Галицкого Полина находилась на 13 строчке рейтинга самых богатых наследников российских миллиардеров. Её состояние оценили в 3,5 млрд долларов.

Читайте также:

Спустя год Полина Галицкая с прежним капиталом заняла 15 строчку рейтинга Forbes. Известно, что дочь владельца ФК «Краснодар» училась в краснодарской гимназии № 54 и, также как и отец, окончила Кубанский государственный университет по специальности «Экономика». На старших курсах она присутствовала на совещаниях компании отца и вникала в управление. Однако Галицкий был против того, чтобы дочь занималась бизнесом. В 2015 году девушка вышла замуж за Артема Лукомца, начальника управления краснодарского ВНИИ масличных культур, однако брак продлился чуть больше года.

Читайте также:

Отметим, в рейтинг вошли 20 семей с 50 детьми. Самым богатым наследником стал Юсуф Алекперов — сын акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Его состояние — 24 млрд долларов. Второе место заняла дочь владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона Виктория с капиталом 12,5 млрд долларов. Третье место у Джахангира Махмудова — сына президента Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова. Его состояние оценивают в 9,7 млрд долларов.

Напомним, в 2016 году Полина Галицкая занимала пятую строчку рейтинга самых богатых наследников, а в 2018 году заняла 11 место в списке.

Бизнес-сообщество Деньги Дети Рейтинги Сергей Галицкий

Новости

Застройщика, который украл у дольщиков многоэтажки в Краснодаре 183 млн рублей, посадили на 3 года
Дочь Галицкого потеряла две позиции в рейтинге самых богатых наследников миллиардеров России
В Майкопе капитально отремонтировали Детскую художественную школу
Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Один из них получил 12 лет колонии
Академия ФК «Краснодар» открыла первые три филиала за пределами Кубани и Адыгеи
В Горячем Ключе избрали нового мэра

Лента новостей

Не мусор, а вторсырье
Сегодня, 16:20
Не мусор, а вторсырье
Теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы
Голосуй лёгкими!
Вчера, 13:07
Голосуй лёгкими!
Почему каждому жителю Краснодара нужно участвовать в голосовании за зеленые зоны
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер
Сегодня, 10:39
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер

Реклама на портале