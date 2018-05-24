Дочь Галицкого попала в рейтинг 20 самых богатых российских наследников по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России в 2018 году

Второе место разделили 26-летняя дочь и двухлетний сын акционера «Новатэк» Леонида Михельсона, доля одного ребенка составляет 8,9 млрд долларов. Третье место досталось детям владельца компании «Еврохим» Андрея Мельниченко Таре и Адриану, доля каждого из них — 7,3 млрд долларов.

Дочь бывшего владельца сети «Магнит» и президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Полина заняла 11-е место, у нее 3,9 млрд долларов. Она окончила краснодарскую гимназию № 54 и Кубанский госуниверситет по специальности «Экономика».

«На старших курсах университета Полина начала участвовать в жизни отцовской компании: присутствовала на значимых совещаниях, общалась со всеми начальниками подразделений, вникала в подробности управления. В 2015 году она вышла замуж за Артема Лукомца, начальника управления краснодарского ВНИИ масличных культур, но брак длился немногим более года», — сообщает Forbes.

Отмечается, что рейтинг покинул наследник бывшего акционера компании UC Rusal Олега Дерипаски.