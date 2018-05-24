Дочь Галицкого попала в рейтинг 20 самых богатых российских наследников по версии Forbes

Краснодарский край, Вся Россия

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России в 2018 году

Издание выбрало 20 семей, где наследники получат наибольшее состояние — 46 детей унаследуют в сумме 211 млрд долларов.

Первое место в рейтинге самых богатых наследников стал 27-летний сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, которому полагается 17 млрд долларов.

Второе место разделили 26-летняя дочь и двухлетний сын акционера «Новатэк» Леонида Михельсона, доля одного ребенка составляет 8,9 млрд долларов. Третье место досталось детям владельца компании «Еврохим» Андрея Мельниченко Таре и Адриану, доля каждого из них — 7,3 млрд долларов.

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Дочь бывшего владельца сети «Магнит» и президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Полина заняла 11-е место, у нее 3,9 млрд долларов. Она окончила краснодарскую гимназию № 54 и Кубанский госуниверситет по специальности «Экономика».

«На старших курсах университета Полина начала участвовать в жизни отцовской компании: присутствовала на значимых совещаниях, общалась со всеми начальниками подразделений, вникала в подробности управления. В 2015 году она вышла замуж за Артема Лукомца, начальника управления краснодарского ВНИИ масличных культур, но брак длился немногим более года», — сообщает Forbes.

Отмечается, что рейтинг покинул наследник бывшего акционера компании UC Rusal Олега Дерипаски.

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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Полина Галицкая занимала пятую строчку рейтинга самых богатых наследников.

В феврале основатель «Магнита» продал 29,1% акций ретейлера и покинул совет директоров компании.

18 мая Олег Дерипаска вышел из состава совета директоров компании En+, крупнейшего акционера алюминиевой компании UC Rusal.

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