В центре Краснодара ограничат движение из-за забега

В Краснодаре 30 мая водителям запретят пересекать улицу Красную из-за забега

Ограничения будут действовать в центре Краснодара 30 мая с 7:00 до 14:00. Перекроют улица Красную, а также запретят пересекать её с прилегающих улиц. Кроме того, движение автомобилей приостановят на участке от улицы Пушкина до Калинина/Кузнечной, сообщили в пресс-службе МВД по Краснодару.

Читайте также: В марте в Краснодаре и Сочи отменили женский забег Beauty Run

Проезд ограничат из-за проведения этапа Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». В Краснодаре участники пробегут по улице Красной до Екатерининского сквера и здания Законодательного собрания и финишируют на Главной городской площади.

Организаторы забега планируют, что 30 мая в 9:00 на старт выйдут участники со всей России. Синхронный старт — одна из особенностей полумарафона. В зависимости от уровня подготовки бегуны смогут выбрать дистанции в 21, 10 или 5 км. Для начинающих бегунов есть дистанция в 1 км.