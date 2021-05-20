Краснодар примет полумарафон «ЗаБег.рф», который намерен установить мировой рекорд

Партнерский Краснодарский край

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19 мая в Краснодаре прошла пресс-конференция о V всероссийском полумарафоне «ЗаБег.рф»

В центре «Аквариум» выступили основатель и руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу, министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, капитан сборной России по футболу 2004-2005 годов Алексей Смертин, руководитель ГК «Высшая лига», соорганизатор забега Алексей Пшеничный.

Во время забега определят победителя на звание «Беговой столицы России». В прошлом году ею стал Нижний Новгород. Нового победителя выберут по трем критериям: средняя дистанция, преодоленная всеми бегунами в городе, процент участников «ЗаБега» от общего населения города и их средняя скорость.

В феврале власти Краснодара отменили забег HardRun менее чем за сутки до старта:

В 2020 году полумарафон «ЗаБег» установил мировой рекорд — полумарафон объединил наибольшее число городов одновременно.

«В прошлом году бежал 31 город. В этом году будет 84. Мы хотим стать крупнейшим полумарафоном мира с более 120 тыс. бегунов на трассах. Краснодарский край — неотъемлемая часть всего бегового сообщества, и вклад атлетов юга РФ поможет поставить новый рекорд Гиннесса», — заявила Шойгу.

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Организаторы забега планируют, что 30 мая в 9:00 МСК на старт выйдут участники со всей РФ. Синхронный старт — одна из особенностей полумарафона, которая сделала его одним из самых масштабных спортивных событий в стране.

В зависимости от уровня подготовки бегуны смогут выбрать дистанции в 21, 10 или 5 км. Для начинающих бегунов есть дистанция в 1 км.

В Краснодаре бежать намерены по ул. Красной. Участники добегут до Екатерининского сквера и здания Заксобрания края. Финиш участников проходит на Главной городской площади. Подробнее о забеге в Краснодаре можно узнать в городском Инстаграме забега.

Легкая атлетика Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края Футбол

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