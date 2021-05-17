«Не надо дожидаться, пока эта зараза распространится по всему городу». Первышов призвал бороться с амброзией в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Первышов 17 мая призвал начать борьбу с амброзией в городе

На городской планерке Первышов рассказал, что поступает много замечаний по покосу травы, и поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК поддерживать в Краснодаре должный санитарный порядок.

«Не за горами у нас и бич Краснодара — цветение амброзии. Для многих это серьезная головная боль, доставляет очень много неприятностей. Поэтому повсеместно ту работу, которую мы ежегодно проводим по уничтожению сорной растительности, а именно — амброзии, необходимо начинать сейчас, а не когда кусты будут стоять и пыльца разлетаться по всему городу», — подчеркнул глава города.

Первышов распорядился осмотреть все неосвоенные земельные участки, установить собственников заброшенных земельных территорий и тех, что находятся в ведении строительных компаний. Покос сорняка мэр Краснодара предложил проводить во время субботников.

«Работа должна быть комплексная, полномасштабная, и ее необходимо начинать уже сегодня, подчеркиваю. Уже первые ростки амброзии начинают пробиваться, и не надо дожидаться, пока эта зараза распространится по всему городу», — заявил Первышов.

Напомним, в июле прошлого года в Краснодаре стартовал сезон цветения амброзии. На муниципальной территории амброзию косили в плановом порядке, а владельцам участков выдавали уведомления о необходимости покоса сорняка. Глава города пригрозил изъятием земли тем, кто долгое время не следит за состоянием участка.