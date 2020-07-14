В Краснодаре начали косить амброзию

«Амброзия — настоящая беда для жителей города. Страдают и взрослые, и дети. Проблемы возникают из-за территорий в частной собственности, стройплощадок. Бывает, что владельцы просто недосмотрели или им не хватило времени. Но есть и злостные нарушители. Для таких случаев необходимо разработать алгоритм. Если владельцы несколько лет подряд получают протоколы и не следят за состоянием участка, будем нарабатывать практику и выходить с исками в суд — вплоть до изъятия земли», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.

На муниципальной территории амброзию косят в плановом порядке, а владельцам участков в частной собственности выдают уведомления о необходимости покоса сорняка.

«Мусороуборочная компания» по муниципальному контракту уже скосила растение на площади 3,3 тыс. га, среди них 259 га — на кладбищах. Покос ведут три раза в квартал, его продолжат в июле-августе. Всего в Краснодаре сорняки скосили на площади свыше 3,9 тыс. га.

Кроме того, на стройплощадках площадью 15 га амброзию убирают еженедельно более 50 человек и 20 единиц техники. Собственникам участков под многоквартирными домами выдали 25 уведомлений о необходимости покоса растения, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в городской Единой дежурно-диспетчерской службе работает «горячая линия», на которую можно сообщать о необходимости покоса амброзии.