В Сочи начали цвести апельсин, калина, яблони и снежноцвет

В сочинском дендрарии рассказали, на каких растениях в мае распустились белые цветы

В пресс-службе Сочинского национального парка 15 мая рассказали, что в последний весенний месяца в парке «Дендрарий» начался сезон «белого» цветения.

В греческой, или мавританской беседке можно найти калину складчатую, которая покрылась кремово-белыми крупными цветками, источающими сладкий аромат. Кустарник будет цвести две недели, затем на нём начнут завязываться красные ягоды.

Еще одна цветущая калина, крупноголовчатая, растет неподалеку среди сосен. Ее ветви облепили шаровидные зеленоватые соцветия, которые к концу цветения приобретут бледно-розовый оттенок.

Возле рощи бамбука доцветает магнолия Суланжа, которая распустилась еще в начале февраля. Рядом с ней распускаются ароматные бутоны апельсинового дерева. «У этого аромата даже есть отдельное французское название — флердоранж. Одни специалисты сравнивают благоухание таких цветов с жасмином, но усиленным медовыми и более терпкими оттенками. Другие ассоциируют аромат цветов апельсина с нотками каучука и индола», — рассказали в нацпарке.

В дендрарии начала цвести яблоня Зибольда. Цветы на этом дереве за время цветения изменят свой окрас — с красно-розового на белый. Плоды же будут красные или тёмно-желтые.