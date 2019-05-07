В Сочи начало цвести ядовитое дерево, похожее на сакуру

Издалека тунг можно спутать с цветущей вишней, однако его цветы крупнее и белее, с оранжевой или темно-красной сердцевиной. Родина этого дерева — тоже Япония, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

«За прекрасным внешним видом дерева скрывается огромная опасность, ведь и цветы, и плоды у этого растения крайне ядовиты», — подчеркнули в нацпарке.