В Сочи начало цвести ядовитое дерево, похожее на сакуру
В сочинском парке «Дендрарий» зацвело ядовитое растение — тунг, схожее с сакурой
Издалека тунг можно спутать с цветущей вишней, однако его цветы крупнее и белее, с оранжевой или темно-красной сердцевиной. Родина этого дерева — тоже Япония, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
«За прекрасным внешним видом дерева скрывается огромная опасность, ведь и цветы, и плоды у этого растения крайне ядовиты», — подчеркнули в нацпарке.
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Из семян тунга делают техническое масло для лаков и эмалей. Работники дендрария предупреждают посетителей о токсичности растения: запрещается срывать цветы и листья, пробовать на вкус плоды. К дереву желательно не приближаться слишком близко.
Посмотреть на цветущий тунг можно в левой части дендрария выше оранжереи и вольера с павлинами и страусами.
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Как сообщали Юга.ру, в марте в сочинском дендрарии раньше срока распустилась сакура.
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