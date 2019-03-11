Адыгейские предприятия подали в суд на компанию из Брянска, выпускающую адыгейский сыр

Союз производителей адыгейского сыра из Адыгеи подал в суд на брянскую компанию «Умалат», которой суд разрешил выпускать адыгейский сыр

Напомним, в 2018 году Верховный суд РФ оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. В марте Арбитражный суд Брянской области разрешил местному производителю — компании «Умалат» — выпускать такой сыр, заявив, что это не нарушает исключительные права производителей из Адыгеи на поставку этого товара.

В министерстве сельского хозяйства Адыгеи порталу Юга.ру рассказали, что союз продолжает отстаивать свои законные интересы об исключительном праве на использование наименование места происхождения товара (НМПТ) «Сыр Адыгейский».

Сейчас СПП готовит кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам в Москве на решение брянского арбитража, сообщила юрисконсульт союза Анастасия Черносмага.

«Мы не признаем позицию компании "Умалат" о том, что они производят адыгейский сыр по ГОСТу. В нем прописана технология, которую должны соблюдать предприятия-производители адыгейского сыра. А производить сыр могут только те, кто получил свидетельство № 74. Оно выдается исключительно предприятиям Адыгеи. На это есть решение Верховного суда, закрепляющее право на использование бренда "Сыр адыгейский" за производителями Адыгеи. И мы будем его отстаивать», — заявила Анастасия Черносмага.

По ее словам, положительная судебная практика уже есть. С позицией правообладателей о незаконном использовании НМПТ «Сыр Адыгейский» согласились Арбитражный суд Республики Чувашия и Арбитражный апелляционный суд Владимирской области.

«Борьбу с нарушителями законодательства мы ведем с 2018 года, выявив в крупных торговых сетях контрафактный адыгейский сыр. Он произведен предприятиями, которые не имеют свидетельства № 74. Подчеркну, только оно дает исключительное право на производство адыгейского сыра. По выявленным нарушениям мы направили производителям 13 претензий. По всем есть положительные решения, за исключением компании "Умалат", который пытается оспорить решение Верховного суда», — добавила Черносмага.

Сейчас в России девять производителей получили свидетельство № 74 и имеют законное право выпускать адыгейский сыр, все они находятся на территории Адыгеи.