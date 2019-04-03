Производители из Адыгеи зарегистрировали еще один бренд — адыгейский чай

Учреждение Адыгеи в марте получило исключительное право на использование наименования бренда «Адыгейский чай»

12 марта учреждение получило зарегистрированное Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Адыгейский чай», сообщили порталу Юга.ру в Адыгейском филиале ВНИИЦиСК.

НМПТ предоставляет институту исключительное право на использование обозначения «Адыгейский чай» как зеленому, так и черному чаю. Продукт под этим брендом может быть получен только из сырья, произведенного в Адыгее.

«Благодаря особым почвенно-климатическим условиям, адыгейский чай обладает уникальными свойствами и богатым химическим составом — терпкостью, своеобразным вкусом, неповторимым ароматом, цветом настоя. Это делает его неповторимым по биохимическим и органолептическим показателям», — отметил директор Адыгейского филиала ВНИИЦиСК Эдуард Пчихачев.

Он добавил, что чайные плантации Адыгейского филиала располагаются в экологически чистой зоне в предгорьях Северо-Западного склона Кавказского хребта на высоте 350-550 метров над уровнем моря на географической северной широте 44° 30' и являются самыми северными в мире.