Производители из Адыгеи зарегистрировали еще один бренд — адыгейский чай
Учреждение Адыгеи в марте получило исключительное право на использование наименования бренда «Адыгейский чай»
Правообладателем стал Адыгейский филиал Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур (ВНИИЦиСК).
12 марта учреждение получило зарегистрированное Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Адыгейский чай», сообщили порталу Юга.ру в Адыгейском филиале ВНИИЦиСК.
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НМПТ предоставляет институту исключительное право на использование обозначения «Адыгейский чай» как зеленому, так и черному чаю. Продукт под этим брендом может быть получен только из сырья, произведенного в Адыгее.
«Благодаря особым почвенно-климатическим условиям, адыгейский чай обладает уникальными свойствами и богатым химическим составом — терпкостью, своеобразным вкусом, неповторимым ароматом, цветом настоя. Это делает его неповторимым по биохимическим и органолептическим показателям», — отметил директор Адыгейского филиала ВНИИЦиСК Эдуард Пчихачев.
Он добавил, что чайные плантации Адыгейского филиала располагаются в экологически чистой зоне в предгорьях Северо-Западного склона Кавказского хребта на высоте 350-550 метров над уровнем моря на географической северной широте 44° 30' и являются самыми северными в мире.
В институте считают, что бренд «Адыгейский чай» позволяет эффективнее использовать уникальные в географическом отношении свойства продукции развивающегося чаеводства и привлекать внимание потребителей.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году адыгейским специалистам удалось увеличить содержание танина в адыгейском чае до 22%, что в два раза превышает аналоги.
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Свидетельство об НМПТ имеет еще один бренд республики — адыгейский сыр. В 2018 году Верховный суд РФ решил спор об исключительных правах на использование названия «Адыгейский сыр».
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