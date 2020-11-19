Адыгейский сыр, мёд и соль претендуют на звание лучшего регионального бренда
Министерство сельского хозяйства РФ устроило первый национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России»
Адыгея представила на конкурсе несколько своих самых популярных продуктовых брендов: адыгейский сыр, адыгейский мёд и адыгейскую соль.
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В министерстве сельского хозяйства республики порталу Юга.ру сообщили, что всего подано четыре заявки. Адыгейский сыр участвует в номинации «На всю страну», адыгейский мёд — в номинации «Попробуй, полюбишь», пыльца — в номинации «Вкусное рядом», адыгейская соль — в номинации «Попробуй, полюбишь».
С 19 ноября по 2 декабря состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. Победителей конкурса в декабре определит конкурсная комиссия.
Как уточнили в минсельхозе Адыгеи, за девять месяцев 2020 года в республике произвели сельскохозяйственной продукции на сумму 20,9 млрд рублей, или 106,1% к аналогичному периоду прошлого года; объем отгруженной пищевой продукции составил 19 млрд рублей, или 119,6% к аналогичному периоду прошлого года.
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