Адыгейский сыр, мёд и соль претендуют на звание лучшего регионального бренда

Адыгея представила на конкурсе несколько своих самых популярных продуктовых брендов: адыгейский сыр, адыгейский мёд и адыгейскую соль.

В министерстве сельского хозяйства республики порталу Юга.ру сообщили, что всего подано четыре заявки. Адыгейский сыр участвует в номинации «На всю страну», адыгейский мёд — в номинации «Попробуй, полюбишь», пыльца — в номинации «Вкусное рядом», адыгейская соль — в номинации «Попробуй, полюбишь».

С 19 ноября по 2 декабря состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. Победителей конкурса в декабре определит конкурсная комиссия.

Как уточнили в минсельхозе Адыгеи, за девять месяцев 2020 года в республике произвели сельскохозяйственной продукции на сумму 20,9 млрд рублей, или 106,1% к аналогичному периоду прошлого года; объем отгруженной пищевой продукции составил 19 млрд рублей, или 119,6% к аналогичному периоду прошлого года.