В Краснодаре спустя два года закончили ремонт на улице Энгельса, но проезд еще не открыли

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара 14 мая сообщила, что на улице Энгельса в Краснодаре заменили участок сетей канализации

Напомним, ремонт на улице Энгельса в Краснодаре начался в 2019 году. Тогда на участке от улицы Скорняжной до Гагарина перестелили асфальт, установили знаки и привели в порядок тротуары.

В 2020 коммунальщики начали ремонтировать канализационный коллектор на отрезке Энгельса — от Гагарина до Калинина. Движение по улице ограничили. Рабочие обещали завершить ремонт до марта, но затем работы продлили до ноября.

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В феврале 2021 года улицу снова перекрыли из-за ремонта коллектора. Движение ограничили на участке от Калинина до Володи Головатого. Рабочие заменили 115 метров железобетонного трубопровода на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. На этом участке будут проходить сточные воды со всего города. Чтобы найти поврежденный участок, строители использовали специальное телевизионное оборудование, которое опустили в коллектор.

Рабочие установили новый коллектор диаметром 2 м, сообщила пресс-служба администрации Краснодара 14 мая. Ограничение движение по прежнему будет действовать, пока на участке не заменят асфальт, добавили в мэрии, не уточнив сроки завершения работ.

Ранее Юга.ру писали, что неподалеку от улицы Энгельса, на Скорняжной в марте обвалился грунт возле канализационного коллектора, из-за чего на проезжей части, ведущей в Юбилейный микрорайон образовалась большая дыра. Из-за этого дорога несколько недель была закрыта.

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В Краснодаре спустя два года закончили ремонт на улице Энгельса, но проезд еще не открыли
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