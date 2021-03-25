В Краснодаре продлили сроки ремонта дороги на въезде в ЮМР, где обвалился грунт

В Краснодаре на улице Кожевенной специалисты заменят участок канализационного коллектора

Напомним, вечером 19 марта в районе улиц Кожевенной и Каляева случился обвал грунта. Из-за этого все троллейбусы № 8 отправили в депо, а маршрутка № 95 стала ходить по другому маршруту. 20 марта власти Краснодара рассказали о временной схеме движения и заявили , что ремонт закончат 25 марта.

Однако 25 марта в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что на перекрестке улиц Кожевенной и Каляева заменят участок канализационного коллектора — обвал грунта произошел из-за прорыва на участке канализации.