В Краснодаре продлили сроки ремонта дороги на въезде в ЮМР, где обвалился грунт
В Краснодаре на улице Кожевенной специалисты заменят участок канализационного коллектора
Напомним, вечером 19 марта в районе улиц Кожевенной и Каляева случился обвал грунта. Из-за этого все троллейбусы № 8 отправили в депо, а маршрутка № 95 стала ходить по другому маршруту. 20 марта власти Краснодара рассказали о временной схеме движения и заявили, что ремонт закончат 25 марта.
Однако 25 марта в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что на перекрестке улиц Кожевенной и Каляева заменят участок канализационного коллектора — обвал грунта произошел из-за прорыва на участке канализации.
Специалисты «Краснодар Водоканала» обследовали место аварии и решили заменить участок железобетонного коллектора протяженностью 40 метров на сети из пластика сроком эксплуатации свыше 50 лет. Работы пообещали выполнить до 15 апреля. Из-за ремонта временное ограничение движения транспорта тоже будет продлят.