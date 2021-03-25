В Краснодаре продлили сроки ремонта дороги на въезде в ЮМР, где обвалился грунт

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Кожевенной специалисты заменят участок канализационного коллектора

Напомним, вечером 19 марта в районе улиц Кожевенной и Каляева случился обвал грунта. Из-за этого все троллейбусы № 8 отправили в депо, а маршрутка № 95 стала ходить по другому маршруту. 20 марта власти Краснодара рассказали о временной схеме движения и заявили, что ремонт закончат 25 марта.

Однако 25 марта в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что на перекрестке улиц Кожевенной и Каляева заменят участок канализационного коллектора — обвал грунта произошел из-за прорыва на участке канализации.

Специалисты «Краснодар Водоканала» обследовали место аварии и решили заменить участок железобетонного коллектора протяженностью 40 метров на сети из пластика сроком эксплуатации свыше 50 лет. Работы пообещали выполнить до 15 апреля. Из-за ремонта временное ограничение движения транспорта тоже будет продлят.

Водоснабжение Дороги Краснодар

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