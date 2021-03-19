В Краснодаре из-за обвала грунта возле ЮМР изменил маршрут общественный транспорт

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 марта троллейбус №8 и маршрутка №95 начали ходить по-другому из-за провала грунта

Вечером 19 марта в телеграм-канале «Общественный транспорт Краснодара» появилось сообщение, что троллейбусы № 8 отправили в депо из-за провала грунта на пересечении улиц Минской и Каляева.

Позже в пресс-службе мэрии объяснили, что провал грунта произошел на улице Кожевенной в районе пересечения с Каляева. Из-за этого троллейбус № 8 временно не будет ходить — его вернут, когда на участке восстановят дорожное покрытие.

Кроме того, маршрутка № 95 временно будет ездить в объезд ремонтируемого участка — по улицам Калинина и Тургенева. На месте сейчас работают специалисты ООО «КраснодарВодоканала», которые проводят обследование.

Отметим, что это не первый случай провала грунта в районе улицы Минской. Так, в феврале 2020 года, на парковке возле гипермаркета «Окей» провалилась часть земли, под которой бурлили канализационные стоки. Похожая ситуация случилась возле магазина 31 июля — ближе к выезду на улице Минской асфальт обвалился под колесами маршрутки. После этого часть парковки огородили забором, который стоит до сих пор.

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