В Краснодаре на полгода ограничат движение машин из-за ремонта коллектора

В Краснодаре со 2 марта из-за реконструкции фекального коллектора на полгода ограничат движение машин на одной из улиц

Движение транспорта ограничат на улице Энгельса от Калинина до Головатого со 2 марта по 31 августа. Там заменят трубопровод хозяйственно-бытовой канализации.

По данным ООО «Краснодар Водоканал», 2 марта специалисты начнут реконструкцию участка главного фекального коллектора. Они заменят 115 метров железобетонного трубопровода на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Там, где будут идти работы, установят ограждение и временные дорожные знаки. Объехать участок водители смогут по прилегающим улицам, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, с 16 января в краевой столице ввели ограничение движения транспорта на улице Московской из-за строительства трамвайной линии. Кроме того, до 28 февраля в выходные дни водители не смогут проехать по одной из полос улицы Седина, а до 30 апреля будет перекрыта часть улицы Чапаева.