В Краснодаре начался ремонт улицы Энгельса
В Краснодаре 18 ноября стартовали ремонтные работы на улице Энгельса, которые были запланированы на 2020 год
Улицу отремонтируют по всей длине в 1,9 км — от Скорняжной до Гагарина. Там установят знаки, уложат новый асфальт, приведут в порядок тротуары и обочины.
Обновление улицы Энгельса началось 18 ноября, основной объем работ планируют выполнить до конца 2019 года. Если не помешает погода, полностью ремонт закончат до 2020 года. После этого Энгельса станет дублером улицы Герцена.
21 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов во время рабочего объезда отметил, что с учетом похолодания важно сохранять соблюдение технологии при ремонте полотна.
«Работы здесь было запланировано провести в следующем году, но благодаря грамотной организации процесса со стороны городского департамента транспорта и дорожного хозяйства ремонт стартует уже сейчас», — сказал глава города.
На первом квартале Энгельса, от Скорняжной до Калинина, уже уложили выравнивающий слой нового асфальтобетона. План работ зависит от погоды, поскольку укладывать асфальт можно только тогда, когда на улице сухо и нет минуса. Остальным видам работ погодные условия не мешают, рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.
С 2017 по 2019 год в этом районе отремонтировали восемь улиц, среди них Калинина, Головатого и Северная. Ремонт улицы Энгельса идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее из плана на следующий год в Краснодаре отремонтировали дорогу к поселку Лазурному и улицу Орджоникидзе — от Красной до Красноармейской. Всего по нацпроекту в столице Кубани обновят 69 участков улиц.
Читайте также
Что происходит и почему в краснодарских комиссиях на медосвидетельствование скопились очереди
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.