В Краснодаре начался ремонт улицы Энгельса

В Краснодаре 18 ноября стартовали ремонтные работы на улице Энгельса, которые были запланированы на 2020 год

Улицу отремонтируют по всей длине в 1,9 км — от Скорняжной до Гагарина. Там установят знаки, уложат новый асфальт, приведут в порядок тротуары и обочины. Обновление улицы Энгельса началось 18 ноября, основной объем работ планируют выполнить до конца 2019 года. Если не помешает погода, полностью ремонт закончат до 2020 года. После этого Энгельса станет дублером улицы Герцена.

21 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов во время рабочего объезда отметил, что с учетом похолодания важно сохранять соблюдение технологии при ремонте полотна. «Работы здесь было запланировано провести в следующем году, но благодаря грамотной организации процесса со стороны городского департамента транспорта и дорожного хозяйства ремонт стартует уже сейчас», — сказал глава города. На первом квартале Энгельса, от Скорняжной до Калинина, уже уложили выравнивающий слой нового асфальтобетона. План работ зависит от погоды, поскольку укладывать асфальт можно только тогда, когда на улице сухо и нет минуса. Остальным видам работ погодные условия не мешают, рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.