Ремонт на улице Энгельса в Краснодаре продлен до ноября. Движение автомобилей перекрыто
На Энгельса продолжается ремонт канализационного коллектора
Напомним, улица на отрезке между улиц Головатого и Калинина, от дома за номером 36 до дома номер 54, перекрыта с 20 января текущего года. Здесь продолжается ремонт канализационного коллектора, который продлят на два месяца — до 20 ноября 2020 года.
В настоящее время в районе перекрестка улицы Энгельса с Головатого начались работы по ремонту камеры фекальной канализации. Работы ранее планировалось завершить до 20 мая текущего года.
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Юга.ру ранее сообщали о том, что в Адыгее ведется масштабная реконструкция дороги от станицы Даховской до плато Лаго-Наки. Более 11 километров дороги приведут в надлежащее состояние (3-я категория) и расширят в среднем на два метра до конца 2021 года. Ремонт происходит в рамках программы «Социально-экономическое развитие Адыгеи».
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