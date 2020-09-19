Ремонт на улице Энгельса в Краснодаре продлен до ноября. Движение автомобилей перекрыто

Краснодарский край

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На Энгельса продолжается ремонт канализационного коллектора

Напомним, улица на отрезке между улиц Головатого и Калинина, от дома за номером 36 до дома номер 54, перекрыта с 20 января текущего года. Здесь продолжается ремонт канализационного коллектора, который продлят на два месяца — до 20 ноября 2020 года.

В настоящее время в районе перекрестка улицы Энгельса с Головатого начались работы по ремонту камеры фекальной канализации. Работы ранее планировалось завершить до 20 мая текущего года.

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