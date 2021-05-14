В Краснодарском крае спасли лайку, которая 3 дня провела в колодце

В Армавире 13 мая спасатели помогли собаке, которая провалилась в колодец и не смогла выбраться

Собаку в двухметровом колодце обнаружили местные жители, когда животное начало выть. Самостоятельно доставать собаку горожане не решились и обратились за помощью к спасательному отряду.

Специалисты отряда «Кубань-СПАС» вызволили собаку при помощи подручных средств. Из деревянных палок они соорудили пандус, затем один из спасателей спустился в яму и достал лайку.

Пес во время спасательной операции вел себя спокойно и не пострадал. В колодце животное провело три дня, сообщили 13 мая в инстаграме отряда «Кубань-СПАС».