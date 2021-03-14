В Новороссийске спасатели больше четырех часов доставали собаку из ливневки

Краснодарский край

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В Новороссийске 13 марта спасатели помогли выбраться собаке, которая застряла в ливневой трубе

Об этом в своем инстаграме рассказал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров. По его словам, собака залезла в трубу ливневой канализации и застряла там. Спасатели вместе с хозяином пса более четырех часов доставали животное с помощью слесарных инструментов.

«Нам удалось извлечь собаку из бетонной трубы. При этом пришлось сначала определить примерное нахождение ее [собаки] в трубе, откопать и разбить трубу. С собакой всё хорошо!», — поделился Одеров.

Напомним, в Новороссийске спасатели часто помогают животным, попавшим в трудную ситуацию. Так, в мае 2020 года в городе помогли выбраться щенку, который упал на дно бассейна. В декабре из пожарного водоема с помощью альпинистского снаряжения достали собаку, а еще в том же месяце спасли застрявшего в ливневке голубя, которого окружили коты.

Животные Новороссийск

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