В Новороссийске спасатели больше четырех часов доставали собаку из ливневки

Об этом в своем инстаграме рассказал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров. По его словам, собака залезла в трубу ливневой канализации и застряла там. Спасатели вместе с хозяином пса более четырех часов доставали животное с помощью слесарных инструментов.

«Нам удалось извлечь собаку из бетонной трубы. При этом пришлось сначала определить примерное нахождение ее [собаки] в трубе, откопать и разбить трубу. С собакой всё хорошо!», — поделился Одеров.