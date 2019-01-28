В Кропоткине спасатели достали собаку, застрявшую в днище вагончика

Днем 25 января в Кропоткине спасатели помогли выбраться застрявшей в днище вагончика собаке

Сотрудникам Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС» позвонила 20-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее собака застряла в днище старого вагончика. Девушка пыталась достать животное самостоятельно, ей пытались помочь друзья, но у них ничего не получилось.

Спасатели специальным инструментом достали собаку и передали хозяйке, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».