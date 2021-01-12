В Славянске-на-Кубани два агрессивных лабрадора застряли в бассейне

Хозяин дома обнаружил в уличном бассейне двух лабрадоров — черного и белого, которые сами не могли выбраться из чаши. Мужчина не решился самостоятельно вызволить их, потому что ему показалось, что лабрадоры агрессивно себя ведут. Тогда он вызвал спасателей.

Прибывшие на место специалисты Славянского отряда «Кубань-СПАС» спустились в бассейн и установили лестницу, рассчитывая, что животные сами смогут по ней выбраться наружу. Однако они этого не сделали. Не помогла и еда, которой спасатели пытались выманить собак.