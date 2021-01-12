В Славянске-на-Кубани два агрессивных лабрадора застряли в бассейне

Краснодарский край

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11 января житель Славянска-на-Кубани нашел в своем пустом бассейне двух собак

Хозяин дома обнаружил в уличном бассейне двух лабрадоров — черного и белого, которые сами не могли выбраться из чаши. Мужчина не решился самостоятельно вызволить их, потому что ему показалось, что лабрадоры агрессивно себя ведут. Тогда он вызвал спасателей.

Прибывшие на место специалисты Славянского отряда «Кубань-СПАС» спустились в бассейн и установили лестницу, рассчитывая, что животные сами смогут по ней выбраться наружу. Однако они этого не сделали. Не помогла и еда, которой спасатели пытались выманить собак.

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Тогда лабрадоров решили достать из чаши бассейна с помощью подручных средств. После того как собак освободили, спасатели выложили в соцсетях объявление о находке. В течение часа приехали хозяева и забрали питомцев домой. Оказалось, собак искали уже два дня, рассказали в инстаграме ГКУ «Кубань-СПАС».

Напомним, в ноябре 2020 года в Отрадненском районе спасли собаку, которая провалилась в трехметровый котлован. А в декабре в Новороссийске собака упала в пожарный водоем, ее достали с помощью альпинистского снаряжения.

Животные Славянский район

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