После трагедии в Казани в школах и детсадах Краснодара усилят пропускной режим

Мэр Краснодара Евгений Первышов 11 мая сообщил, что во всех образовательных учреждениях усилят контроль на входе

После нападения на школу, возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета России. 12 мая в Татарстане объявили днем траура.

Утром 11 мая 19-летний парень устроил стрельбу в казанской школе. По официальным данным, погибли семеро восьмиклассников и учительница.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования жителям Татарстана. Также Кондратьев рассказал, что во всех кубанских школах пройдет внеплановая проверка систем безопасности, чтобы не допустить подобных трагедий.

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что во всех школах и детских садах усилят пропускной режим. Как отметил интернет-портал «Кубань 24», представители некоторых школ уже начали уведомлять родителей учеников об усилении режима. Редакция опубликовала скриншот сообщения в родительском чате краснодарского лицея № 4.

Также Первышов рассказал, что правоохранители проверят меры антитеррористической защищенности всех образовательных учреждений города.