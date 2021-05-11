После трагедии в Казани в школах и детсадах Краснодара усилят пропускной режим

Краснодарский край, Вся Россия

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 11 мая сообщил, что во всех образовательных учреждениях усилят контроль на входе

Утром 11 мая 19-летний парень устроил стрельбу в казанской школе. По официальным данным, погибли семеро восьмиклассников и учительница.

После нападения на школу, возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета России. 12 мая в Татарстане объявили днем траура.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования жителям Татарстана. Также Кондратьев рассказал, что во всех кубанских школах пройдет внеплановая проверка систем безопасности, чтобы не допустить подобных трагедий.

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что во всех школах и детских садах усилят пропускной режим. Как отметил интернет-портал «Кубань 24», представители некоторых школ уже начали уведомлять родителей учеников об усилении режима. Редакция опубликовала скриншот сообщения в родительском чате краснодарского лицея № 4.

Также Первышов рассказал, что правоохранители проверят меры антитеррористической защищенности всех образовательных учреждений города.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский, в свою очередь, пригласил на реабилитацию семьи всех учеников и педагогов казанской школы.

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Напомним, похожая трагедия произошла 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. Тогда погиб 21 человек. Стрелком оказался 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в одном из помещений колледжа.

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