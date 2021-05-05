Архитектор показал, как будет выглядеть новый стадион в Краснодаре, который строит Галицкий
Автор проекта клубной арены ФК «Краснодар-2» Игорь Марков рассказал журналистам, как будет выглядеть новый стадион
Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. Как выглядел объект с высоты птичьего полета в конце ноября, можно посмотреть здесь.
В середине декабря в инстаграме «Команды Галицкого» рассказали, что стадион возводится для команды «Краснодар-2». Новая арена сможет вместить 7 тыс. зрителей.
В конце апреля 2021 года портал 93.ru сообщил, что арену строит турецкая компания Esta Construction, которая ранее занималась строительством парка и стадиона «Краснодар», а также главного офиса компании «Магнит».
Журналист портала побывал на стройке и отметил, что стадион имеет оригинальный и необычный для России проект — арена «утоплена» на несколько десятков метров ниже уровня земли. А черные панель, которыми покрыта крыша стадиона, сделаны из каленого стекла.
Промышленный альпинист Александр Васкецов, работавший на объекте, рассказал изданию, что бизнесмен Сергей Галицкий лично контролирует ход стройки, «почти каждый день туда прилетал».
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Позже портал сообщил, что автором проекта выступило архитектурное бюро GMP. Эту информацию подтвердил изданию и сам директор бюро Игорь Марков. Ранее Марков спроектировал стадион и парк «Краснодар», также он является автором проекта реконструкции кинотеатра «Аврора». По его мнению, второй стадион «будет как айфон» и «намного круче» стадиона «Краснодар».
Марков рассказал, что внутренние интерьеры арены вдохновлены эстетикой 60-х, а ландшафтные решения — из 20-х годов прошлого века эпохи сюрреализма.
«Это абсолютно современная архитектура по своей психологии. Такого нет не только в России, такого нет нигде. Так цельно решенный концепт — это удача», — заявил архитектор.
Также Марков показал, как будет выглядеть будущий стадион, строительство которого планируют закончить уже в этом году.