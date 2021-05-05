Архитектор показал, как будет выглядеть новый стадион в Краснодаре, который строит Галицкий

Автор проекта клубной арены ФК «Краснодар-2» Игорь Марков рассказал журналистам, как будет выглядеть новый стадион

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. Как выглядел объект с высоты птичьего полета в конце ноября, можно посмотреть здесь.

В середине декабря в инстаграме «Команды Галицкого» рассказали, что стадион возводится для команды «Краснодар-2». Новая арена сможет вместить 7 тыс. зрителей.