«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень». Как изменится «Аврора» по плану Галицкого?

В марте в соцсети ClubHouse состоялась онлайн-встреча, в ходе которой о деталях грядущей реконструкции кинотеатра «Аврора» подробно рассказал главный архитектор проекта Игорь Марков — директор бюро GMP, построившего стадион и парк «Краснодар». Журналист портала Юга.ру записал самое интересное.

Игорь Марков директор бюро GMP

Здание кинотеатра отстроят заново? — Это исключено. Здание «Авроры» — памятник архитектуры регионального значения. В России сегодня не так уж много памятников архитектуры советского послевоенного модерна, и «Аврора» действительно уникальна по своему конструктивному решению. Так что весь подход в проектировании основан на том, что мы с уважением относимся к работе архитектора, который создал это здание. Есть параметры, которые мы ни в коем случае не должны нарушать, в том числе по результатам историко-культурной экспертизы. Например, осадка фундамента под зданием не должна превысить 1 см. Поэтому в специальном проектном институте в Петербурге мы заказали отдельные расчеты на котлован и на все подземные работы. Кстати, почему так много всего запланировано под землей? — На таких решениях, чтобы значительная часть помещений «Авроры» после реконструкции располагалась под землей, настаивал инвестор. Господин Галицкий требовал, чтобы мы с этим проектом брали определенные высоты. Ставятся и другие планки, которые все выше и выше — я знаю это непосредственно из разговоров с заказчиком и инвестором. Поэтому многие решения в проекте не просто сложные и дорогие, но и уникальные.

Задача, которая перед нами была поставлена, — сделать «Аврору» центром притяжения не только для Краснодара, но и чтобы люди из других регионов специально сюда приезжали. Поэтому нам нужно было включить в проект много всего. Получился своего рода пазл, который даже на уровне эскиза пришлось собирать в течение года, чтобы он действительно работал. И мы его собрали. Это большой комплимент всей команде, которая работала над этим проектом.

С одной стороны, это эскиз, но, с другой стороны, он уже настолько проработан, что на его основе уже многое выполнено: пройдена историко-культурная экспертиза, просчитан котлован, разработаны специальные техусловия. Так что это не цветные картинки — это уже плюс-минус 10% работ. Структура здания уже определена, остались тонкости настройки.

А как же доступная среда — пандусы со всех сторон? — Мы проектируем строго в границах участка, который нам выделен. И там, разумеется, предусмотрено все, что касается маломобильных групп населения, — и в выставочном зале, и в кинотеатрах, и в большом киноконцертном зале. А все, что находится за территорией участка, выделенного нам под строительство, — это уже городская территория. И поэтому разговоры о подземных переходах — это вопрос в большей степени к городу, чем к владельцу участка, на котором будет производиться строительство.

Мы делали привязку к историческому подходу к зданию (с бульвара, там, где фонтаны), к подъезду на такси со стороны Офицерской и к историческим подземным переходам на Красной и Нефтяников. Да, мы понимаем, что там, наверное, сейчас нет ни лифтов, ни пандусов, но никто не помешает сделать их в будущем. Почему на эскизах так мало зелени? — Если взглянуть на проект Сердюкова [речь об изначальном проекте комплекса, выполненном Евгением Сердюковым в 1967 году. — Прим. ред.], то на прилегающей к кинотеатру территории деревьев как таковых вообще нет. И тут получается дуализм: возвращаемся ли мы ко всеми любимому проекту Сердюкова или же делаем что-то совсем другое?

Мы попытались решить эту проблему достаточно оригинальным способом — в исторических зеленых пятнах вокруг кинотеатра, там, где раньше был газон, мы сделали внутренние дворы с большеростными деревьями по 10 метров высотой. Возможно, активисты, которые выступили с критикой, не обратили внимания, что в нашем проекте непосредственно рядом с кинотеатром есть сразу три двора, которые полностью затенены. То, что может показаться формованными кустами, по факту является кронами десятиметровых деревьев. Так мы решили проблему озеленения непосредственно у здания и при этом не нарушили исторические объемно-пространственные решения Сердюкова — кинотеатр «Аврора» по‑прежнему остается безоговорочной доминантой на этом пространстве, и вся растительность вокруг ему подчинена.

К тому же не следует забывать, что в презентации сделан акцент на объемно-архитектурные решения, а зелень показана схематично. На участке в границах Офицерской, Красной и Нефтяников появится сложный и красивый ландшафт, очень современный, который будет качественно озеленен. Мы высадим более 150 деревьев — это больше, чем растет там в данный момент, и еще будем делать компенсационную высадку в городе. Для этого понадобится определенное время, но хочу вас заверить по опыту своей работы над парком «Краснодар»: будут куплены деревья, которые максимально быстро вырастут и дадут тень. Тем более что все знают: Сергей Николаевич любит зелень. Что о проекте реконструкции думают чиновники?

Наталья Машталир главный архитектор Краснодара

— Я восемь месяцев работала в здании кинотеатра «Аврора», и для меня это действительно родное здание. Когда ты находишься внутри, тебя поражает масштаб мысли человека, который это все спроектировал и придумал. Так что лично меня в проекте Игоря Маркова глубоко поразило то, как эта самая эстетика Сердюкова сохранена и, более того, возведена в абсолют. Остались зеленые газонные пятна, которые раньше располагались около «Авроры», еще до реконструкции площади и фонтана в 2014 году. И задумка про «парение» здания, как это задумывал архитектор. Мне кажется, что это просто замечательно. Если проект по этой концепции будет реализован, — продолжает главный архитектор города Наталья Машталир. — То я думаю, что это будет точка притяжения в городе, такая же как парк и стадион «Краснодар», куда люди будут специально приезжать из других городов.

Юрий Рысин советник губернатора края, экс главный архитектор Краснодара