В парке «Краснодар» попросили не бросать монеты в водоем с карпами

В официальном аккаунте парка «Краснодар» 8 января написали объявления с просьбой не вредить карпам в новом водоеме и не ходить по газонам

26 декабря открылась четвертая очередь парка «Краснодар». В ней высадили пальмы, установили несколько фонтанов, а в один из водоемов запустили декоративную рыбу — карпов кои. За время, прошедшее после открытия, у гостей парка появилась традиция кидать в бассейн с рыбами монеты. Были и те, кто оставляли в воде замки.

8 января в инстаграме парка «Краснодар» предупредили, что монеты вредят обитателям водоема. «Традиция бросать монетку в водоем, чтобы вернуться, — очень губительна для рыб. Металлы вредны для живых организмов. Карпов уже меньше, чем было вначале. А ведь не прошло и двух недель», — отметили в публикации.