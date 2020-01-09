В парке «Краснодар» попросили не бросать монеты в водоем с карпами

Краснодарский край

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В официальном аккаунте парка «Краснодар» 8 января написали объявления с просьбой не вредить карпам в новом водоеме и не ходить по газонам

Смотрите фоторепортаж:

26 декабря открылась четвертая очередь парка «Краснодар». В ней высадили пальмы, установили несколько фонтанов, а в один из водоемов запустили декоративную рыбу — карпов кои.

За время, прошедшее после открытия, у гостей парка появилась традиция кидать в бассейн с рыбами монеты. Были и те, кто оставляли в воде замки.

8 января в инстаграме парка «Краснодар» предупредили, что монеты вредят обитателям водоема.

«Традиция бросать монетку в водоем, чтобы вернуться, — очень губительна для рыб. Металлы вредны для живых организмов. Карпов уже меньше, чем было вначале. А ведь не прошло и двух недель», — отметили в публикации.

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Представители парка попросили пожалеть «красивых рыб» и не бросать монеты «в их жилище». Помимо этого, в предыдущем посте парка заявили, что зимой нельзя ходить по газонам.

«Она [трава] невероятно нежная и ранимая сейчас, очень подвержена всяким механическим воздействиям, легко ломается. И если мы с вами хотим весной и летом радоваться сочному и густому травяному ковру, то нужно уже сейчас задуматься об этом», — говорится в публикации.

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