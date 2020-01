В парке «Краснодар» попросили не бросать монеты в водоем с карпами

View this post on Instagram

@bender23rus беспокоится, что рыб в парке «Краснодар» напрасно забрасывают монетами. Помимо того, что это просто суеверный бред, деньги от природы грязные — и это не эвфемизм. Постоянный приток разносортной грязи со всего города едва ли позитивно скажется на здоровье обитателей пруда. Что будем делать? Может, поставить рядом ящик для пожертвований и будем бросать туда?