В парке «Краснодар» сократили время езды на велосипедах

В парке «Краснодар» в середине июня сократили разрешенное время езды на велосипедах

Напомним, с 6 июня на Кубани разрешил открыться паркам, скверам и набережным, а также летним кафе . На следующий день журналист портала Юга.ру сходил в парк «Краснодар», чтобы посмотреть, как проводят время краснодарцы на прогулках, за которые теперь не оштрафуют. Фоторепортаж можно посмотреть здесь .

После снятия карантина в парке появились новые запреты : гостям запретили использовать средства передвижения с электрическим двигателем, все виды самокатов. При этом на велосипедах можно было ездить только до 10:00.

Однако через неделю в парке «Краснодар» сократили на час разрешенное время езды на велосипедах.