В парке «Краснодар» сократили время езды на велосипедах
В парке «Краснодар» в середине июня сократили разрешенное время езды на велосипедах
Напомним, с 6 июня на Кубани разрешил открыться паркам, скверам и набережным, а также летним кафе. На следующий день журналист портала Юга.ру сходил в парк «Краснодар», чтобы посмотреть, как проводят время краснодарцы на прогулках, за которые теперь не оштрафуют. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
После снятия карантина в парке появились новые запреты: гостям запретили использовать средства передвижения с электрическим двигателем, все виды самокатов. При этом на велосипедах можно было ездить только до 10:00.
Однако через неделю в парке «Краснодар» сократили на час разрешенное время езды на велосипедах.
«Велосипеды на территории парка. Актуальный и животрепещущий вопрос не только для моих гостей, но и для меня! Для удобства гуляющих посетителей, теперь на велосипедах можно кататься утром до 9:00», — написали 12 июня в официальном инстаграм-аккаунте парка.
Пресс-служба парка также подчеркнула, что охрана не будет пускать велосипедистов на территорию парка после 8:30.
Отметим, что пока катание на скейтах и роликах в парке «Краснодар» разрешено весь день.