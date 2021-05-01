Против директора департамента архитектуры Сочи возбудили дело за взятку в 75 млн рублей

Следком Кубани 30 апреля сообщил, что директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи поймали при получении взятки

Следствие установило, что осенью 2020 года в Сочи гендиректор строительной компании рассказал 50-летнему мужчине, что хочет построить комплекс апартаментов на участке земли в Адлерском районе, которая находится у него в пользовании. Его собеседник предложил стать посредником и ускорить оформление разрешительных документов на строительство. Для этого нужно было дать взятку в 75 млн рублей директору департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи. Мужчина пригрозил, что если бизнесмен откажется, ему помешают построить комплекс. В ноябре-декабре 2020 года застройщик передал посреднику часть суммы — 3 млн 750 тыс. рублей. О происходящем он сообщил в правоохранительные органы.

Вечером 30 апреля 2021 года директор стройфирмы встретился в кафе с чиновником из мэрии Сочи и его знакомым и отдал им еще одну часть требуемой суммы — 20 млн рублей. Дальнейшие противоправные действия пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи. Против директора сочинского департамента архитектуры и градостроительства, а также его знакомого возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), сообщили 30 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В следкоме не назвали имя подозреваемого чиновника, однако на сайте администрации Сочи директором департамента архитектуры и градостроительства значится Сергей Добромыслов. При этом в разделе «Биография» на его странице нет никаких данных кроме гражданства.

Журналисту портала Юга.ру не удалось найти на сайте и в соцсетях мэрии информацию о назначении Добромыслова, однако в постановлении от 17 сентября 2020 года он уже значится и. о. директора департамента архитектуры. А 14 октября журнал «Архитектура Сочи» писал, что Сергей Добромыслов сменил на посту Сергея Оганезова, который пробыл в должности менее года — с ноября 2019-го. По данным из открытых источников, в прошлые годы Добромыслов работал главой администрации Раздольского сельского округа Сочи, заместителем главы администрации Хостинского района, начальником отдела капитального строительства сочинского филиала «Россети Кубань».