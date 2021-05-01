Против директора департамента архитектуры Сочи возбудили дело за взятку в 75 млн рублей
Следком Кубани 30 апреля сообщил, что директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи поймали при получении взятки
Следствие установило, что осенью 2020 года в Сочи гендиректор строительной компании рассказал 50-летнему мужчине, что хочет построить комплекс апартаментов на участке земли в Адлерском районе, которая находится у него в пользовании. Его собеседник предложил стать посредником и ускорить оформление разрешительных документов на строительство. Для этого нужно было дать взятку в 75 млн рублей директору департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи.
Мужчина пригрозил, что если бизнесмен откажется, ему помешают построить комплекс. В ноябре-декабре 2020 года застройщик передал посреднику часть суммы — 3 млн 750 тыс. рублей. О происходящем он сообщил в правоохранительные органы.
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Вечером 30 апреля 2021 года директор стройфирмы встретился в кафе с чиновником из мэрии Сочи и его знакомым и отдал им еще одну часть требуемой суммы — 20 млн рублей. Дальнейшие противоправные действия пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи.
Против директора сочинского департамента архитектуры и градостроительства, а также его знакомого возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), сообщили 30 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства случившегося.
В следкоме не назвали имя подозреваемого чиновника, однако на сайте администрации Сочи директором департамента архитектуры и градостроительства значится Сергей Добромыслов. При этом в разделе «Биография» на его странице нет никаких данных кроме гражданства.
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Журналисту портала Юга.ру не удалось найти на сайте и в соцсетях мэрии информацию о назначении Добромыслова, однако в постановлении от 17 сентября 2020 года он уже значится и. о. директора департамента архитектуры. А 14 октября журнал «Архитектура Сочи» писал, что Сергей Добромыслов сменил на посту Сергея Оганезова, который пробыл в должности менее года — с ноября 2019-го.
По данным из открытых источников, в прошлые годы Добромыслов работал главой администрации Раздольского сельского округа Сочи, заместителем главы администрации Хостинского района, начальником отдела капитального строительства сочинского филиала «Россети Кубань».
Отметим, что один из предыдущих руководителей департамента архитектуры и градостроительства Сочи, Владимир Малов, также попал под следствие. В октябре 2018 года против него возбудили дело о халатности за то, что он выдал разрешение на строительство дома, который подлежал сносу.