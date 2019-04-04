Бывшим директором департамента архитектуры Краснодара заинтересовался Следственный комитет

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара в апреле начал проверку в отношении экс-главы департамента архитектуры и градостроительства города Игоря Головкина

О проведении следственных действий сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В ответе ведомства «Коммерсанту» сказано, что причиной проверки стало обращение прокуратуры: Головкина заподозрили в незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов под литерами 1, 2, 3 в краснодарском ЖК «Покровский» на улицах Фабричная/Березанская 10/91. По результатам проверки Следственный комитет примет процессуальное решение.

Головкин с 2008 по 2013 год возглавлял департамент сначала как исполняющий обязанности, а после — как директор. Источник «Коммерсанта» считает, что проверку начали по результатам работы прокуратуры, установившей, что в 2007 году департамент выдал разрешение на строительство трех 16-этажных трех-четырехсекционных домов по улице Фабричной, 10, Березанской, 91 и Промышленлой, 33. У домов был запланирован 17-й технический этаж, относящийся к общему имуществу. Однако в эксплуатацию литеры по Промышленной и Березанской ввели как 17-этажные с нежилыми индивидуальными помещениями в верхнем этаже, не входящими в общедомовое имущество. Дом на Фабричной сдали как 17-этажный с верхним техэтажом без конкретизации, есть в нем индивидуальные помещения или нет.

В результатах проверки прокуратуры сказано, что действия департамента шли вразрез с требованиями Градостроительного кодекса РФ и существенно нарушили интересы собственников квартир. Ранее жильцы дома на Фабричной заявляли в судах, что помещения 17-го этажа вывели из общедомового имущества и перепродали частным лицам через серию сделок. Жильцы считают, что так как строительство последнего этажа было оплачено по договорам долевого участия, их перепродажа незаконна. В судах они пытались признать сделки недействительными и вернуть площади в общедомовую собственность. В декабре 2018 года Первомайский районный суд Краснодара встал на сторону жильцов, но по делу предстоит апелляция, пишет «Коммерсантъ».