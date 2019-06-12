Дело директора департамента архитектуры Сочи направили в суд

Краснодарский край

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Подозреваемый в халатности директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Владимир Малов предстанет перед судом

Малова задержали в октябре. На него завели дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Оно касается выдачи разрешения на строительство дома по улице Ленина в Адлерском районе Сочи.

По данным следствия, в феврале 2018 года строительная организация обратилась в мэрию Сочи за выдачей разрешения на ввод дома в эксплуатацию. При этом при строительстве были допущены нарушения: не были завершены отделочные работы, нарушены требования пожарной безопасности.

«Несмотря на это, обвиняемый без фактической проверки представленной документации и сведений, содержащихся в ней, подписал лист согласования к разрешению на ввод в эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

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Это разрешение впоследствии подписал первый замглавы курорта Мугдин Чермит, которого ранее приговорили к двум годам колонии за превышение должностных полномочий. А застройщик благодаря разрешению легализовал многоквартирный дом.

Дело Малова передали в суд для рассмотрения по существу. Санкции вменяемой ему статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.

Кто такой Владимир Малов

Владимир Малов родился в 1986 году. В 2009 году он окончил Волгоградский государсвтенный архитектурно-строительный университет по специальности «Архитектура». Директором департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Сочи Малов стал в апреле 2017 года.

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