Дело директора департамента архитектуры Сочи направили в суд

Малова задержали в октябре. На него завели дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Оно касается выдачи разрешения на строительство дома по улице Ленина в Адлерском районе Сочи.

По данным следствия, в феврале 2018 года строительная организация обратилась в мэрию Сочи за выдачей разрешения на ввод дома в эксплуатацию. При этом при строительстве были допущены нарушения: не были завершены отделочные работы, нарушены требования пожарной безопасности.

«Несмотря на это, обвиняемый без фактической проверки представленной документации и сведений, содержащихся в ней, подписал лист согласования к разрешению на ввод в эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.