Экс-глава департамента архитектуры Краснодара избежал наказания за преступление 2007 года

Проверку в отношении Головкина, который руководил департаментом с 2008 по 2013 год, следователи начали в апреле 2019 года. Экс-чиновника заподозрили в незаконной выдаче в 2007 году разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов под литерами 1, 2, 3 в краснодарском ЖК «Покровский» на улицах Фабричной/Березанской 10/91. По проектной документации, в этих домах 17-й этаж был техническим, однако в документах за подписью Головкина он превратился в нежилой.

Впоследствии помещения 17-го этажа вывели из общедомового имущества и перепродали частным лицам. Жильцы домов через суд требовали признать сделки недействительными и вернуть площади в общедомовую собственность, так как строительство последнего этажа было оплачено по договорам долевого участия, их перепродажа незаконна.

В октябре стало известно, что СК РФ по Краснодарскому краю вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении Головкина. Это связано с истекшим сроком давности уголовного преследования, сообщил 8 октября «Коммерсантъ». При этом Головкин признался в совершении преступления.

Жители домов считают, что постановление СКР поможет жильцам отстоять свои права на 17-й этаж в судах кассационной и апелляционной инстанций. Также, по их мнению, документ послужит основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении руководства застройщика — компании «Элеваторстройдеталь».