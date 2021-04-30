Вызвало ли перекрытие ряда улиц в центре Краснодара утренние заторы? Данные сервиса «Яндекс.Пробки»

Напомним, из-за репетиций парада Победы городские власти решили перекрыть на 10 дней две улицы в центре Краснодара. Так, с вечера 29 апреля до 15:00 9 мая нельзя проехать по улице Красноармейской от Длинной до Будённого и улице Будённого от Красной до Красноармейской.

Кроме того, 30 апреля, 5 и 7 мая в утренние часы решено ограничить движение на еще нескольких участках улиц: Будённого от Рашпилевской до Седина, Красной от Длинной до Калинина, Красноармейской от Пашковской до Кузнечной и Длинной от Рашпилевской до Седина. Сообщили водителям об изменениях только накануне во второй половине дня.