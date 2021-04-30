Вызвало ли перекрытие ряда улиц в центре Краснодара утренние заторы? Данные сервиса «Яндекс.Пробки»
В Краснодаре утром 30 апреля на ряде магистралей образовались 8-балльные заторы
Напомним, из-за репетиций парада Победы городские власти решили перекрыть на 10 дней две улицы в центре Краснодара. Так, с вечера 29 апреля до 15:00 9 мая нельзя проехать по улице Красноармейской от Длинной до Будённого и улице Будённого от Красной до Красноармейской.
Кроме того, 30 апреля, 5 и 7 мая в утренние часы решено ограничить движение на еще нескольких участках улиц: Будённого от Рашпилевской до Седина, Красной от Длинной до Калинина, Красноармейской от Пашковской до Кузнечной и Длинной от Рашпилевской до Седина. Сообщили водителям об изменениях только накануне во второй половине дня.
Однако, судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», внезапное перекрытие улиц не вызвало утром 30 апреля сложной транспортной ситуации. Максимальная загруженность дорог составила 7 баллов, что на 1 балл больше обычного.
Онлайн-карта:
8-балльные пробки по направлению в центр города скопились на улице Уральской, Мачуги — Трамвайной и на Красных Партизан. Нехарактерно плотный трафик зафиксировали на Ейском шоссе в центр (5 баллов, на 2 балла выше обычного) и на Южном обходе по направлению к Тургеневскому шоссе (5 баллов, на 2 балла выше обычного).
Где утром образовались самые крупные пробки:
- 7:42, улица Дзержинского от Покрышкина до Новаторов. Пробка длиной 3,9 км продержалась 1 час 30 минут;
- 8:32, улицы Калинина и Лукьяненко от остановки «ВНИИ Биологической защиты растений» до улицы Красных Партизан. В пробке протяженностью 3,9 км водители потеряли 2 часа;
- 8:36, улица Красных Партизан от Западного обхода до Герцена. На участке образовался затор в 4,9 км, он продержался 1 час 50 минут;
- 9:25, от сервисного центра на Южном Обходе до поселка Прикубанского. Автомобилисты провели в пробке длиной 6,5 км 1 час 20 минут;
- 9:53, Восточный обход от моста на железной дорогой до улицы Богатырской. Затор в 4,6 км продержался 3 часа.
К моменту публикации новости загруженность дорог в краевом центре снизилась до 5 баллов, это на балл больше обычного. Ожидается, что с 11:00 пробки начнут расти и к 12:00 достигнут 6 баллов.
Ранее Юга.ру писали, что весной в Краснодаре начался ремонт одной из центральных улиц — Карасунской. Кроме того, по выходным решили сделать пешеходными улицы Красноармейскую и Карасунскую. Также в Краснодаре начали сужать улицу Чапаева, чтобы ввести там одностороннее движение.