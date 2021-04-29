Помимо Новороссийска парад Победы пройдет и в Краснодаре. На торжества пригласят только ветеранов и СМИ
Власти Краснодарского края рассказали 29 апреля, что в Краснодаре и Новороссийске пройдут парады Победы, но с ограничениями
Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса на Кубани отменили все торжественные мероприятия, посвященные годовщине Победы. Тогда все праздники отметили в онлайн-формате.
В середине марта 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что парады на Кубани пройдут, но без зрителей. Он также не уточнил, в каких именно городах планируется мероприятие. Позже в Минобороны заявили, что в ЮВО парад Победы состоится в Новороссийске, на него допустят зрителей, которые сделали прививку от коронавируса.
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29 апреля власти Кубани заявили, что парады Победы в Краснодаре и Новороссийске пройдут в традиционном режиме, но с исключениями. Так, на мероприятия пригласят не больше 100 ветеранов и участников боевых действий. При этом в столице региона организуют онлайн-трансляцию на краевом телеканале. Ее обеспечат средства массовой информации.
Также в онлайн-режиме в этом году проведут акцию «Бессмертный полк», рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в подобном формате в Краснодаре уже прошел парад Кубанского казачьего войска.