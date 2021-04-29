Помимо Новороссийска парад Победы пройдет и в Краснодаре. На торжества пригласят только ветеранов и СМИ

Власти Краснодарского края рассказали 29 апреля, что в Краснодаре и Новороссийске пройдут парады Победы, но с ограничениями

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса на Кубани отменили все торжественные мероприятия, посвященные годовщине Победы. Тогда все праздники отметили в онлайн-формате.

В середине марта 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что парады на Кубани пройдут, но без зрителей. Он также не уточнил, в каких именно городах планируется мероприятие. Позже в Минобороны заявили, что в ЮВО парад Победы состоится в Новороссийске, на него допустят зрителей, которые сделали прививку от коронавируса.