После падения с 20 этажа в Анапе погибла девушка

Краснодарский край

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В Анапе 28 апреля во дворе многоэтажки обнаружили тело девушки, которая упала с 20 этажа

ЧП произошло в ЖК «Раз Два Три» в Анапе 28 апреля. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали видео с телом рядом с детской площадкой. В комментарии сказано, что девушка выпала из окна многоэтажки. «Анапское Черноморье» уточняет, что она упала с высоты 20 этажа.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что следователи работали на месте происшествия. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в марте произошло три подобных трагических происшествия. В Новороссийске девочка не выжила после падения с балкона многоэтажки. Позднее мужчина в Краснодаре попал в реанимацию после падения с четвертого этажа. Тело другого краснодарца нашли около подъезда многоквартирного дома также после падения с высоты.

Анапа Следственный комитет смерть

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После падения с 20 этажа в Анапе погибла девушка
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