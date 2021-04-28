После падения с 20 этажа в Анапе погибла девушка

В Анапе 28 апреля во дворе многоэтажки обнаружили тело девушки, которая упала с 20 этажа

ЧП произошло в ЖК «Раз Два Три» в Анапе 28 апреля. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали видео с телом рядом с детской площадкой. В комментарии сказано, что девушка выпала из окна многоэтажки. «Анапское Черноморье» уточняет, что она упала с высоты 20 этажа.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что следователи работали на месте происшествия. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в марте произошло три подобных трагических происшествия. В Новороссийске девочка не выжила после падения с балкона многоэтажки. Позднее мужчина в Краснодаре попал в реанимацию после падения с четвертого этажа. Тело другого краснодарца нашли около подъезда многоквартирного дома также после падения с высоты.