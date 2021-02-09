В Краснодаре погибла девушка-подросток, выпавшая из окна

В Краснодаре вечером 8 февраля на улице Марины Цветаевой нашли тело несовершеннолетней

Происшествие случилось вечером. Информацию о смерти ребенка подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 9 февраля:

«Следователем территориального следственного отдела СКР по краю устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней».

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» (осторожно, контент может шокировать) сообщили, что девушке было 15 лет. По данным очевидцев, девушка погибла в ЖК «Казанский».

Напомним, в ноябре 2020 года в краевом центре разбился первоклассник, упавший из окна девятого этажа.