В Краснодаре подросток выпал из окна многоэтажки

В паблике «Телетайп Краснодара» написали, что 15-летний школьник выпал из окна многоэтажки в ЖК «Мечта» на улице Героя Яцкова. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил порталу Юга.ру, что на месте погиб ребенок.

В пресс-службе СУ СК России по Кранодарскому краю редакции сообщили, что территориальный следственный отдел СКР проводит доследственную проверку по факту произошедшего:

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2020 года в краевом центре первоклассник выпал из окна девятого этажа. Он упал на козырек первого этажа и умер в присутствии бригады скорой помощи. В декабре 2020 года в Краснодаре разбился молодой человек, а в феврале после падения с высоты погибла девушка-подросток.