В Краснодаре подросток выпал из окна многоэтажки
В Краснодаре утром 25 марта нашли тело около подъезда многоквартирного дома
В паблике «Телетайп Краснодара» написали, что 15-летний школьник выпал из окна многоэтажки в ЖК «Мечта» на улице Героя Яцкова. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил порталу Юга.ру, что на месте погиб ребенок.
В пресс-службе СУ СК России по Кранодарскому краю редакции сообщили, что территориальный следственный отдел СКР проводит доследственную проверку по факту произошедшего:
«Проводятся необходимые проверочные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в ноябре 2020 года в краевом центре первоклассник выпал из окна девятого этажа. Он упал на козырек первого этажа и умер в присутствии бригады скорой помощи. В декабре 2020 года в Краснодаре разбился молодой человек, а в феврале после падения с высоты погибла девушка-подросток.