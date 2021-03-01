В Новороссийске девочка выпала с балкона многоэтажки

Краснодарский край

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В Новороссийске 1 марта следственный комитет начал проверку после смерти девочки

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» появилось сообщение о том, что с балкона многоэтажки на улице лейтенанта Шмидта упала 11-летняя девочка. По данным паблика, на месте работали следователи. Очевидец снял видео, на котором подросток стоит на кирпичном ограждении балкона и садится на металлическую ограду.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели ребенка территориальный следственный отдел начал доследственную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, 20 декабря в Краснодаре молодой человек выпал из окна и разбился, а в начале февраля в краевом центре после падения с высоты погибла 15-летняя девушка.

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