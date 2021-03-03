В Краснодаре мужчина упал с четвертого этажа

Краснодарский край

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В Краснодаре 2 марта после падения с высоты доставили в реанимацию мужчину

Мужчина попал в городскую больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, он упал с четвертого этажа многоквартирного дома на улице Героев-Разведчиков. Сейчас пострадавший находится в реанимании в тяжелом состоянии.

Медики сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщил 3 марта порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Напомним, 1 марта в Новороссийске 11-летняя девочка погибла после падения с балкона многоэтажки. В начале февраля в Краснодаре после падения с высоты погибла 15-летняя девушка. 20 декабря прошлого года в краевом центре выпал из окна молодой человек. Он погиб.

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