В Краснодаре мужчина упал с четвертого этажа

В Краснодаре 2 марта после падения с высоты доставили в реанимацию мужчину

Мужчина попал в городскую больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, он упал с четвертого этажа многоквартирного дома на улице Героев-Разведчиков. Сейчас пострадавший находится в реанимании в тяжелом состоянии.

Медики сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщил 3 марта порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.