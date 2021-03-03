В Краснодаре мужчина упал с четвертого этажа
В Краснодаре 2 марта после падения с высоты доставили в реанимацию мужчину
Мужчина попал в городскую больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, он упал с четвертого этажа многоквартирного дома на улице Героев-Разведчиков. Сейчас пострадавший находится в реанимании в тяжелом состоянии.
Медики сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщил 3 марта порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
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