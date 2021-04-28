Жители переулка в Краснодаре пожаловались губернатору на плотную застройку в центре города
Жители переулка Планового между Северными мостами в Краснодаре 28 апреля пожаловались губернатору на строительство многоэтажки
Жалоба краснодарцев появилась в инстаграме «Туподар Краснодар» 28 апреля. В своем сообщении жители переулка Планового, который находится между Северными мостами в Краснодаре, просят обратить внимание общественности на плотность застройки в центре города.
Авторы обращения рассказали, что с 2014 года среди плотной застройки возводят 16-этажный дом. Краснодарцы отметили, что в переулке шириной 4,5 метра нет пожарного проезда и тротуаров. При этом большегрузы, которые ездят через переулок на стройку, с трудом преодолевают его.
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«Городские и краевые власти в курсе, что разрешение на строительство было выдано с нарушениями. Стройку закрывали. Потом продлили разрешение. […] Хотим докричаться до губернатора», — написали жители переулка Планового.
Портал Юга.ру обратился в пресс-службы администраций Краснодара и Краснодарского края, но там не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу жалобы горожан.
Напомним, в 2018 году в Сочи спасатели не смогли оперативно проехать к горящей многоэтажке, которую ввели в эксплуатацию по решению суда. Тогда за 40 минут полностью выгорели два верхних этажа. А в 2019 году в Краснодарев пожарная машина не смогла проехать к месту ЧП из-за припаркованных автомобилей во дворе жилого комплекса. Спасатели со спецтехникой были вынуждены добираться к очагу возгорания пешком.