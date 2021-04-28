Жители переулка в Краснодаре пожаловались губернатору на плотную застройку в центре города

Жалоба краснодарцев появилась в инстаграме «Туподар Краснодар» 28 апреля. В своем сообщении жители переулка Планового, который находится между Северными мостами в Краснодаре, просят обратить внимание общественности на плотность застройки в центре города.

Авторы обращения рассказали, что с 2014 года среди плотной застройки возводят 16-этажный дом. Краснодарцы отметили, что в переулке шириной 4,5 метра нет пожарного проезда и тротуаров. При этом большегрузы, которые ездят через переулок на стройку, с трудом преодолевают его.